Бенитес оставил «Эвертон» неподалеку от зоны вылета. Самый неэффективный клуб АПЛ остался без тренера

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вчера, 12:09

Не ходите, дети, на «Гудисон» гулять.

Да, все настолько плохо

- «Эвертон» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице после 19 сыгранных матчей. Отсюда уже чувствуется холодное дыхание пугающей зоны вылета, до нее всего лишь 6 очков.

- Ситуация пока не драматичная, тем более «ириски» сыграли меньше матчей, чем их соседи по турнирной таблице. Но ведь это совсем не то, чего ждут от команды, у которой девятый по стоимости состав в Премьер-Лиге (413 миллионов евро).

- «Эвертон» щедро вкладывает деньги в состав: тратят на новичков стабильно больше, чем зарабатывают на трансферах, но отдача от трансферов часто нулевая, если не отрицательная. Хотя с такими вливаниями за последние пять лет при грамотном использовании средств могли сейчас быть где-то на уровне «Вест Хэма» и «Тоттенхэма»:

2016/17. Потратили на усиление 86 млн евро; выручили на продажах 60.8 млн евро.

2017/18. Потратили на усиление 203.2 млн евро; выручили на продажах 126.4 млн евро.

2018/19. Потратили на усиление 99.8 млн евро; выручили на продажах 28.7 млн евро.

2019/20. Потратили на усиление 121 млн евро; выручили на продажах 87.8 млн евро.

2020/21. Потратили на усиление 74.9 млн евро; выручили на продажах 4.4 млн евро.

- Сальдо между покупками и продажами за 5 лет составляет 277 миллионов евро в пользу инвестиций в состав. Деньги у «ирисок» водятся, как и желание их тратить, а вот ума маловато. Именно поэтому «Соккер.ру» предостерегал Александра Головина от опрометчивого шага, когда слухи связывали его с «Эвертоном».

- И только в текущем сезоне впервые за 8 лет траты «Эвертона» (39.5 миллионов евро) меньше выручки от продаж (46 млн евро). Но! Во-первых, разница мизерная. Во-вторых, «ириски» не тратят деньги только из-за того, что исчерпали свои трансферные лимиты, позволяющие укладываться в финансовый фейр-плей УЕФА в предыдущие окна.

«Чужой среди своих» не смог разжевать «ириски»

Назначение Рафаэля Бенитеса главным тренером «Эвертона» вызвало волну раздражения и возмущения среди фанатов, доходило даже до неприятных угроз, которые не остановили испанского специалиста. Против Бенитеса работало его прошлое — шесть лет работал в «Ливерпуле», выигрывал с «красными» Лигу чемпионов, да и текущая тренерская форма никого не могла впечатлить, ведь до «Эвертона» Рафа работал в Китае, куда едут не за славой и новым опытом, а за деньгами. Но и там Бенитес умудрился опростоволоситься.

Старт сезона дал надежду, что боссы «ирисок» удачно попали пальцем в небо: «Эвертон» одержал победы в 4 из 6 стартовых турах АПЛ , уступив лишь однажды. Команда Бенитеса оказалась в одном очке от первого места, но правы оказались болельщики, сфотографировавшие симпатичную версию турнирной таблицы, ведь впоследствии и до сегодняшнего дня «Эвертон» двигался строго вниз.

Только 1 победа в 13 матчах АПЛ , безобразные матчи на «Гудисоне», где пропустили 5 от «Уотфорда» и безропотно проиграли в дерби «Ливерпулю» (1:4). 9 поражений за три месяца вынесли Бенитесу приговор, а последней каплей стало фиаско на «Карроу Роуд» от «Норвича», который до встречи с «ирисками» проиграл шесть матчей подряд с общим счетом 0:16.

Оправдания Бенитеса не работают. Он не мог избежать отставки

После увольнения испанец посетовал на то, что в «современном футболе ждут немедленных результатов», а еще пожаловался на финансовую ситуацию. Бессмысленные стариковские отговорки, потому что работу Бенитеса оценивали со скидкой на кадровые проблемы, да и никто не ждал от него борьбы за топ-4 в первом сезоне, достаточно было окопаться в уютной середине таблицы и готовить плацдарм для будущего прорыва. Этого не произошло.

Рафаэль не смог разобраться с текущим составом, который в любом случае вполне боевой, попутно умудрился испортить отношения с футболистами, в частности, из-за него ушел из «Эвертона» один из лучших левых защитников АПЛ Люка Динь, отправившийся в «Астон Виллу». А чтобы окончательно закрыть вопрос о «немедленных результатах», посмотрите, кому проигрывал Бенитес:

2:5 от «Уотфорда» во втором для Клаудио Раньери матче у руля «шершней».

1:2 от «Вулверхэмптона», который назначил Бруну Лаже перед стартом сезона.

1:3 от «Кристал Пэлас», где Патрик Виейра работает с лета — так же, как и Бенитес.

1:2 от тонущего «Норвича», назначившего Дина Смита по ходу сезона.

После полученного нокаута в дебюте матча с «Норвичем» Бенитес улыбался и потирал руки, что вызвало всплеск негодования среди фанатов: «Его стоило уволить только за этот жест». Безусловно, ответственность за провал «Эвертона» Рафаэль должен разделить с безграмотным руководством клуба, в котором царит управленческий хаос. В той же конфликтной ситуации с Динем боссы поддержали Бенитеса и продали француза, чтобы через неделю убрать самого тренера.

Но и Рафа не особо пытался выплыть, во всей красе «эффект разбитых окон» на примере футбольного клуба. Ситуация ведь не уникальная, и «Эвертон» не первый клуб, бросающий менеджера на амбразуру без соответствующей поддержки. Но есть примеры, когда тренеры выкладываются в сложных обстоятельствах и заслуживают респекты — скажем, Стив Брюс в «Ньюкасле», а Бенитес уверенно плыл к своей отставке и улыбался накануне увольнения, словно таков и был его план.