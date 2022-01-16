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«Локомотив» назначил австрийца новым тренером вратарей

сегодня, 16:42

Пресс-служба «Локомотива» объявила о назначении нового тренера вратарей.

Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашение о сотрудничестве с Сашей Мартом. Специалист будет отвечать за подготовку вратарей основной команды.

Саша родился 24 июля 1992 года в городе Оберпуллендорф (Австрия). Ранее Март работал тренером вратарей в молодёжных командах «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира» (все — Австрия), а также в главных командах «Гронингена» (Нидерланды), «Кайрата» (Казахстан) и «Ред Булл Зальцбурга» (Австрия).

Заур Хапов переходит в селекционный отдел и будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре вратарей для «Локомотива».

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протон
протон
сегодня в 17:58
Где Локо находит этих физруков?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:06
Везде одно и то же.Нет движения кадров-нет возможностей личного обогащения.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:50
Одна немчура
shlomo
shlomo
сегодня в 16:49
Ну е мое....своих что ли нет...какая вратарская школа была....эх
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