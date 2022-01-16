«Локомотив» назначил австрийца новым тренером вратарей

Пресс-служба «Локомотива» объявила о назначении нового тренера вратарей.

Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашение о сотрудничестве с Сашей Мартом. Специалист будет отвечать за подготовку вратарей основной команды.

Саша родился 24 июля 1992 года в городе Оберпуллендорф (Австрия). Ранее Март работал тренером вратарей в молодёжных командах «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира» (все — Австрия), а также в главных командах «Гронингена» (Нидерланды), «Кайрата» (Казахстан) и «Ред Булл Зальцбурга» (Австрия).

Заур Хапов переходит в селекционный отдел и будет помогать Кристиану Мёккелю в просмотре вратарей для «Локомотива».