ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2021/2022

Усман Дембеле: «Я не способен на жульничество»

сегодня, 19:57

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле выступил с заявлением по поводу ситуации с контрактом.

Уже 4 года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят.

Люди распространяют ложь обо мне, чтобы навредить мне. Я всегда пытался помочь клубу и пережил не самые лучшие ситуации за это время.

У меня действующий контракт, я готов и дальше приносить пользу. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

Да, идут переговоры с клубом о моей судьбе, но я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, берегите себя и своих близких.

Все новости
Газзаев — о ролике ЦСКА: «Правильно, что уволили тех, кто составлял это»
Сегодня, 13:13 Комментарии14
Хачатурянц — о ролике ЦСКА про Языджи: «Это однозначно вредит бренду клуба»
Сегодня, 10:51 Комментарии18
Аминов: «Дорогу Платини в кресло главы ФИФА перекрыл Инфантино»
Сегодня, 09:25 Комментарии7
СлухиВ Англии расследуют ставку на получение игроком «Арсенала» жёлтой карточки
Вчера, 21:06 Комментарии8
Глава комитета по этике о видео ЦСКА: «Очень глупый и оскорбительный ролик»
Вчера, 18:19 Комментарии18
ОфициальноЦСКА извинился за шутку про «русских Наташ» в презентации Языджи
Вчера, 17:48 Комментарии34
Сортировать
Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 21:06
Ну как то ТАК !
sash71
sash71
сегодня в 20:54
Дорогой Усман ! Чемодан, вокзал, «Магадан». Теперь этот товарищ начал выть из серии «не виноватая яяя». Все это время сидел где то в кустах молчал, голосу не подавал, а тут запел аки Паваротти. Раньше надо было со своим агентом решать проблему если она вообще таковая была. Я не удивлюсь теперь заявлениям агента Усмана о готовящемся на него покушении.
Навзир
Навзир
сегодня в 20:51
"Моё дело играть в футбол",а позвольте вас спросить мосье,когда играть то начнёте?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:50
Раздутый игрок. Зачем за него в борьбу Челси подключился - загадка..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:44
И ваще: на колени сукины дети!!!))))
particular
particular
сегодня в 20:44
Драматизм прочитанного, чуть было, не сдавил горло спазмом... Слёзы сочувствия и сострадания навернулись в глазницах... Это же надо, - 4 года тягот и невзгод, лишений и надругательств... И всё за жменю грошей...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:31
Вот скользкий тип, все стрелки перевёл на агента.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:12
Брешет по полной это точно.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 20:10
Барселона на что расчитывала? Кажется поведение его особо не отличается от поведения в конце в Германии. Думать надо было за долго до конца контракта.
протон
протон
сегодня в 20:02
Перевожу на русский: платите зарплату до конца, буду сидеть на контракте до последнего ибо больше уже никто не предложит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:00
Во чешет,грит я не обманываю! 🤣
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:00
Я просто люблю бабки и не люблю дисциплину, а так я белый (ой чёрный) и пушистый!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:00
А играть в футбол не пробовал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100