Усман Дембеле: «Я не способен на жульничество»

Форвард «Барселоны» выступил с заявлением по поводу ситуации с контрактом.

Уже 4 года я только читаю и даже не пытаюсь оправдываться за то, что обо мне говорят.

Люди распространяют ложь обо мне, чтобы навредить мне. Я всегда пытался помочь клубу и пережил не самые лучшие ситуации за это время.

У меня действующий контракт, я готов и дальше приносить пользу. Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж.

Да, идут переговоры с клубом о моей судьбе, но я предоставил все своим агентам. Мое дело – играть в футбол, берегите себя и своих близких.