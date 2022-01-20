ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Аминов: «Дорогу Платини в кресло главы ФИФА перекрыл Инфантино»

сегодня, 09:25

Алишер Аминов, входивший в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии по изучению деятельности ФИФА, рассказал, что Мишель Платини был фаворитом в борьбе за пост главы ФИФА после ухода Зеппа Блаттера.

Вы помните историю с участием руководителей футбольных федераций стран Карибского бассейна и телеправами, проданными им за бесценок. Блаттера отстранили, началась предвыборная гонка, явным фаворитом которой считался Мишель Платини. Однако француз в роли нового главы ФИФА совершенно не устраивал Инфантино.

Почему? Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины: Инфантино, работавший генеральным секретарем УЕФА, помогал ПСЖ и «Манчестер Сити» уйти от санкций финансового fair play за счет корректировки их финансовой отчетности. Первое лицо придумало сдерживающие меры — второе способствовало тому, чтобы их избежать, дикость настоящая. Швейцарцу приписывали также участие в сомнительных сделках по телеправам.

Инфантино знал: в случае победы Платини у него не будет карьерных перспектив ни в ФИФА, ни в УЕФА, Мишель перекроет кислород. Тогда Джанни решился на дерзкий и подлый поступок: договорился со следователем швейцарской прокуратуры Оливье Торманном, чтобы тот отправил запрос в банк и получил всю информацию о счетах Платини. В ответе банка содержались данные о немотивированном платеже в два миллиона долларов, все знают эту историю. Сведениям был дан ход, перед Платини опустился шлагбаум, а в Швейцарии с тех пор не утихает самый крупный за последние десятилетия правовой скандал.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019-м он был переизбран на новый срок.

Все новости
Хачатурянц — о ролике ЦСКА про Языджи: «Это однозначно вредит бренду клуба»
Сегодня, 10:51 Комментарии11
СлухиВ Англии расследуют ставку на получение игроком «Арсенала» жёлтой карточки
Вчера, 21:06 Комментарии8
Глава комитета по этике о видео ЦСКА: «Очень глупый и оскорбительный ролик»
Вчера, 18:19 Комментарии18
ОфициальноЦСКА извинился за шутку про «русских Наташ» в презентации Языджи
Вчера, 17:48 Комментарии32
Ситуация с Марсьялем, возвращение Погба и виды на МакГинна. Рангник пробует выжить в «Ман Юнайтед»
18 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии5
Рангник: «Мы решили конфликт с Марсьялем»
18 января Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:40
За Инфантино стоят серьёзные люди
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:02, ред.
Анонс дня !!! Сегодня в у нас в передаче :
Алишер Аминов, входивший в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии по изучению деятельности ФИФА, рассказал, что Мишель Платини был фаворитом в борьбе за пост главы ФИФА после ухода Зеппа Блаттера.

Почему? Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины:
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:54
Ну так всё же Платини получил 2 млн.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:37
Инфантильный Инфантино.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:34
Кто, чего, как. Лишь бы футболу было хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100