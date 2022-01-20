Аминов: «Дорогу Платини в кресло главы ФИФА перекрыл Инфантино»

Алишер Аминов, входивший в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии по изучению деятельности ФИФА, рассказал, что Мишель Платини был фаворитом в борьбе за пост главы ФИФА после ухода Зеппа Блаттера.
Вы помните историю с участием руководителей футбольных федераций стран Карибского бассейна и телеправами, проданными им за бесценок. Блаттера отстранили, началась предвыборная гонка, явным фаворитом которой считался Мишель Платини. Однако француз в роли нового главы ФИФА совершенно не устраивал Инфантино.
Почему? Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины: Инфантино, работавший генеральным секретарем УЕФА, помогал ПСЖ и «Манчестер Сити» уйти от санкций финансового fair play за счет корректировки их финансовой отчетности. Первое лицо придумало сдерживающие меры — второе способствовало тому, чтобы их избежать, дикость настоящая. Швейцарцу приписывали также участие в сомнительных сделках по телеправам.
Инфантино знал: в случае победы Платини у него не будет карьерных перспектив ни в ФИФА, ни в УЕФА, Мишель перекроет кислород. Тогда Джанни решился на дерзкий и подлый поступок: договорился со следователем швейцарской прокуратуры Оливье Торманном, чтобы тот отправил запрос в банк и получил всю информацию о счетах Платини. В ответе банка содержались данные о немотивированном платеже в два миллиона долларов, все знают эту историю. Сведениям был дан ход, перед Платини опустился шлагбаум, а в Швейцарии с тех пор не утихает самый крупный за последние десятилетия правовой скандал.
Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019-м он был переизбран на новый срок.
Алишер Аминов, входивший в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии по изучению деятельности ФИФА, рассказал, что Мишель Платини был фаворитом в борьбе за пост главы ФИФА после ухода Зеппа Блаттера.
Почему? Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины:
Алишер Аминов, входивший в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии по изучению деятельности ФИФА, рассказал, что Мишель Платини был фаворитом в борьбе за пост главы ФИФА после ухода Зеппа Блаттера.
Почему? Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины: