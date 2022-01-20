Аминов: «Дорогу Платини в кресло главы ФИФА перекрыл Инфантино»

Алишер Аминов, входивший в состав группы экспертов при прокуратуре Швейцарии по изучению деятельности ФИФА , рассказал, что Мишель Платини был фаворитом в борьбе за пост главы ФИФА после ухода Зеппа Блаттера.

Вы помните историю с участием руководителей футбольных федераций стран Карибского бассейна и телеправами, проданными им за бесценок. Блаттера отстранили, началась предвыборная гонка, явным фаворитом которой считался Мишель Платини. Однако француз в роли нового главы ФИФА совершенно не устраивал Инфантино.

Почему? Годом ранее у них случилась размолвка. Могу предполагать ее причины: Инфантино, работавший генеральным секретарем УЕФА , помогал ПСЖ и «Манчестер Сити» уйти от санкций финансового fair play за счет корректировки их финансовой отчетности. Первое лицо придумало сдерживающие меры — второе способствовало тому, чтобы их избежать, дикость настоящая. Швейцарцу приписывали также участие в сомнительных сделках по телеправам.