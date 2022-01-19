ЦСКА извинился за шутку про «русских Наташ» в презентации Языджи

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева высказалась о ситуации с презентацией новичка команды Юсуфа Языджи.
Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022
Очень красивая - это субъективно, а умная женщина вряд ли допустила столько проколов. В последнее время таких проколов очень много. То видео с наркоманским подтекстом, то имитация половых действий от футболисток цска, сейчас вообще взяли и высмеяли российских женщин, выставив Россию на посмешище всему миру.
Умная женщина, да еще в статусе главреда такого бы не допустила. И самое странное, что уже не раз извинялась - а "шутки" продолжают идти.
Очень красивая - это субъективно, а умная женщина вряд ли допустила столько проколов. В последнее время таких проколов очень много. То видео с наркоманским подтекстом, то имитация половых действий от футболисток цска, сейчас вообще взяли и высмеяли российских женщин, выставив Россию на посмешище всему миру.
Умная женщина, да еще в статусе главреда такого бы не допустила. И самое странное, что уже не раз извинялась - а "шутки" продолжают идти.