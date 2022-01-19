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ЦСКА извинился за шутку про «русских Наташ» в презентации Языджи

сегодня, 17:48

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева высказалась о ситуации с презентацией новичка команды Юсуфа Языджи.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:26
Да нет, Кирильчева уже всех ваших раздражает.

Очень красивая - это субъективно, а умная женщина вряд ли допустила столько проколов. В последнее время таких проколов очень много. То видео с наркоманским подтекстом, то имитация половых действий от футболисток цска, сейчас вообще взяли и высмеяли российских женщин, выставив Россию на посмешище всему миру.
Умная женщина, да еще в статусе главреда такого бы не допустила. И самое странное, что уже не раз извинялась - а "шутки" продолжают идти.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:24
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:23, ред.
Меня "радуют" такие комментарии поклонников Спартака, особо на фоне постоянных "увольнений" сотрудников ФК "Спартак" после постоянных проколов медиаслужб "народной" команды. На моей памяти за последний год уволено более 40 сотрудников, не так ли? И всегда по делу (это сарказм, не принимай буквально). Если за каждое неудачное слово увольнять клерка из клуба, то будет проходной двор. Тем более Катя очень красивая и умная женщина и всю вину взяла на себя, хотя это не ее прокол. Умница!!! В отличие от Заремы, роль которой в формировании светлого имиджа народной команды в медиапространстве недооценена.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:22
Каждому Юсуфу - свою Наташу:
Брулин
Брулин
сегодня в 18:19
Уволить Кирильчеву и отправить эскортницей в Турцию☝️
Брулин
Брулин
сегодня в 18:16
Языджи ещё не успел прийти, а уже приятно сделал фанатам. Зашёл, как султан, с подарками
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:08
Наверное пришло время расстаться с этим главным редактором, а может за ней кто-то стоит из числа владельцев мест в ВИП-ложе стадиона ВЭБ-Арена.
makkie
makkie
сегодня в 18:08
Теперь после каждой шутки извиняться будут?

А нужно всего то - уволить Кирильчеву, и посадить на должность креативщика человека с мозгами. Тогда и похабщины будет меньше, и юмор станет восприниматься лучше.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:07
ЦСКА отстранил сотрудников, ответственных за видео с презентацией Языджи
kust07
kust07 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:06
Хорошее выражение))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:02
Когда на 5 минут мозгов не хватает...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:00
Поздно менять памперсы, когда уже все ляжки мокрые !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:59
Катерину выгонят как и Тошича
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 17:52, ред.
Вот он новый представитель вида Homo Dno
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:52
Глупая и неудачная шутка.
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