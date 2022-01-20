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Хачатурянц — о ролике ЦСКА про Языджи: «Это однозначно вредит бренду клуба»

сегодня, 10:51

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал скандальный ролик ЦСКА.

Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги это не имеет прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА.

Накануне ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника Юсуфа Языджи. Клуб опубликовал выдуманную переписку, в которой ЦСКА якобы заманивает Языджи русскими женщинами: «Это Россия, у нас тут много Наташ», а турок будто бы сразу отвечает согласием.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 12:02
Так почему же тогда руководство РПЛ предъявляет претензии именно Гинеру?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:00
Уже все признали, что ролик ужасный, отстойный, виновные понесут наказание. Пора забыть об этом.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:54
Эт просто очень неудачная шутка.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 11:52
Какое руководство, такие и сотрудники , при Гинере этого точно не случилось бы !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:49
Опозорили всех, гады безмозглые.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:40
ЦСКА переплюнул в этом Спартак!
"Наташи" теперь будут долго преследовать армейский клуб, об этом не забудут и каждый раз будут напоминать об этом.
Кстати у подписавшего контракт Медины девушку зовут Наташа Солей с корнями из Украины. Интересно его приглашали в пару Языджи?
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 11:25
ЦСКА пробил дно этим роликом
Все предыдущие чудачества представителей Спартака и рядом не валялись по сравнению с этим
Просто какая то мерзость и стыдобища.
6ue3tzmhyp3u
6ue3tzmhyp3u
сегодня в 10:57
Кто-то же придумал это?
kn3jy5y8jqjr
kn3jy5y8jqjr
сегодня в 10:54
Наташу Кирильчеву ему подарите на недельку и дело с концом!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:53
Да пора забыть,они осознали и извенились!
8paz75xe5e5j
8paz75xe5e5j
сегодня в 10:53
Это дурь редкостная
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