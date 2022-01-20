Хачатурянц — о ролике ЦСКА про Языджи: «Это однозначно вредит бренду клуба»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал скандальный ролик ЦСКА.
Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги это не имеет прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА.
Накануне ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника Юсуфа Языджи. Клуб опубликовал выдуманную переписку, в которой ЦСКА якобы заманивает Языджи русскими женщинами: «Это Россия, у нас тут много Наташ», а турок будто бы сразу отвечает согласием.
"Наташи" теперь будут долго преследовать армейский клуб, об этом не забудут и каждый раз будут напоминать об этом.
Кстати у подписавшего контракт Медины девушку зовут Наташа Солей с корнями из Украины. Интересно его приглашали в пару Языджи?
"Наташи" теперь будут долго преследовать армейский клуб, об этом не забудут и каждый раз будут напоминать об этом.
Кстати у подписавшего контракт Медины девушку зовут Наташа Солей с корнями из Украины. Интересно его приглашали в пару Языджи?
Все предыдущие чудачества представителей Спартака и рядом не валялись по сравнению с этим
Просто какая то мерзость и стыдобища.
Все предыдущие чудачества представителей Спартака и рядом не валялись по сравнению с этим
Просто какая то мерзость и стыдобища.