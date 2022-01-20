Хачатурянц — о ролике ЦСКА про Языджи: «Это однозначно вредит бренду клуба»

1642665098

сегодня, 10:51

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал скандальный ролик ЦСКА .

Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги это не имеет прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА .