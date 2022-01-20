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Газзаев — о ролике ЦСКА: «Правильно, что уволили тех, кто составлял это»

сегодня, 13:13

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал скандальный ролик ЦСКА.

Это оскорбительно, злая шутка. Правильно, что уволили тех, кто составлял это «интервью». Наташа — образно женщина легкого поведения в Турции. Хотели как хорошо, получилось как всегда. Нужно думать о репутации, такие шутки неуместны.

Накануне ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника Юсуфа Языджи. Клуб опубликовал выдуманную переписку, в которой ЦСКА якобы заманивает Языджи русскими женщинами: «Это Россия, у нас тут много Наташ», а турок будто бы сразу отвечает согласием.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:38
Наказать и без разговоров
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 13:49
Где же и через что набирают таких просифаналов как Кирильчева? Неужели когда середина туловища стоит, то верхняя голова не работает? Это не просто оскорбление женщин РФ, это плевок в страну.
Gelious
Gelious
сегодня в 13:48
Глупость. Зачем было прям увольнять. Все честно написали в ролике. На правду обижаться нельзя.
Boricku
Boricku
сегодня в 13:40
В ролике все верно про ноташек
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 13:34
))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 13:32
Как то видел баннер у Турков , в матче с спартаком , дак на этот баннере было изображено про "Наташу" , может ЦСКА решил подколоть спартак ?
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 13:24
Надо отправить весь медийный штаб в качестве Наташ в Турцию. Может поймут что это такое.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:23
Идиоты сделали,идиоты требуют возмездия.Вы ещё запретите употребление этого имени в России! Да,для фашистов "Иван" тоже не носило положительного контекста,надо Госдуме подумать над этим.Даёшь Анжелик да Энтони!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:17
Конечно правильно. Для фанатского паблика такие шутки еще куда ни шло, но для официальных соцсетей клуба это недопустимо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:14
Если уволили то это хорошо.
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