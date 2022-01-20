Газзаев — о ролике ЦСКА: «Правильно, что уволили тех, кто составлял это»

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сегодня, 13:13

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал скандальный ролик ЦСКА .

Это оскорбительно, злая шутка. Правильно, что уволили тех, кто составлял это «интервью». Наташа — образно женщина легкого поведения в Турции. Хотели как хорошо, получилось как всегда. Нужно думать о репутации, такие шутки неуместны.