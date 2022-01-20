Газзаев — о ролике ЦСКА: «Правильно, что уволили тех, кто составлял это»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал скандальный ролик ЦСКА.
Это оскорбительно, злая шутка. Правильно, что уволили тех, кто составлял это «интервью». Наташа — образно женщина легкого поведения в Турции. Хотели как хорошо, получилось как всегда. Нужно думать о репутации, такие шутки неуместны.
Накануне ЦСКА презентовал в социальных сетях новичка команды полузащитника Юсуфа Языджи. Клуб опубликовал выдуманную переписку, в которой ЦСКА якобы заманивает Языджи русскими женщинами: «Это Россия, у нас тут много Наташ», а турок будто бы сразу отвечает согласием.