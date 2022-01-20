Колосков — о новых арендных правилах: «ФИФА всё делает разумно и правильно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА ввести новые правила аренды футболистов.
Такие шаги не принимаются спонтанно. Понятно, что за этим стоит серьезный анализ того, что происходит в мировом футболе. Речь же идет не о какой-то отдельной конфедерации, а обо всем мировом футболе. Порой клубы жили только за счет того, что арендовали игроков или, наоборот, отдавали их. А игроки как разменная монета мотались. Это заставит клубы более ответственно относиться к формированию состава.
Это борьба с появлением искусственных фарм-клубов. Один клуб может отдать семь-восемь воспитанников в аренду, потом заберет их обратно, а другой клуб развалится. Теперь во всем мире будут единые правила. ФИФА все делает разумно и правильно.