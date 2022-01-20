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Мостовой: «Пруцев не поможет „Спартаку“ в борьбе с „Зенитом“»

сегодня, 17:14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи, что хавбек «Крыльев Советов» Данила Пруцев может перейти в московский клуб.

Хорошо, когда молодые ребята попадают в «Спартак», подписывают контракт и получают шанс в недалеком будущем стать основным игроком.

Но мы же понимаем, что «Спартак» — это та команда, которая должна бороться за призовые места в нашем чемпионате. Вряд ли с приобретением вот таких наших футболистов, как Пруцев, «Спартак» может бороться с «Зенитом» или еще какой-то командой, которая выше. Мы же понимаем, что уровень российских молодых футболистов недотягивает для решения каких-то больших задач.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:57
Мост в своём гнилом репертуаре - сплошной негатив.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:37
Парню 21 год и он может выйти на новый уровень - если будут давать игровую практику, а не держать на лавке.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:46
Федун ну возьми ты наконец то Мостового на какую-нибудь работу. Вот увидишь как он переобуется и будет нахваливать Спартак пока ему пинком под зад не дадут.
YVG
YVG
сегодня в 17:40
Пруцев соответствует уровню спартака - 9е место.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:39
Пруцевы не выведут наш футбол на новый уровень.
sten312
sten312
сегодня в 17:38
Пруцев скорее поможет бороться с Уфой или Химками в борьбе за сохранение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:38
Сейчас спартаку надо удержаться на десятом месте а мост про догонялки говорит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:31
Пруцев не поможет прямо сейчас
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:29
Время покажет - чего гадать на кофейной гуще...
9wzjf5whqs3t
9wzjf5whqs3t
сегодня в 17:25
Так оно и есть
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