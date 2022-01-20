Мостовой: «Пруцев не поможет „Спартаку“ в борьбе с „Зенитом“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи, что хавбек «Крыльев Советов» может перейти в московский клуб.

Хорошо, когда молодые ребята попадают в «Спартак», подписывают контракт и получают шанс в недалеком будущем стать основным игроком.

Но мы же понимаем, что «Спартак» — это та команда, которая должна бороться за призовые места в нашем чемпионате. Вряд ли с приобретением вот таких наших футболистов, как Пруцев, «Спартак» может бороться с «Зенитом» или еще какой-то командой, которая выше. Мы же понимаем, что уровень российских молодых футболистов недотягивает для решения каких-то больших задач.