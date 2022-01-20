Кавазашвили: «В „Спартаке“ нет ни одного игрока выше уровня команды»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уровне футболистов московской команды.

Я рад, что Айртон подписал контракт до 2026 года. Болельщики, которые говорят, что он тупой футболист, не разбираются в футболе. Но бразилец должен играть не левого защитника, а левого полузащитника. Он чем-то похож на Юру Жиркова. И в защите обеспечивал бы порядок, и в полузащите. Я согласен, что он играет только на себя, но он может принести много пользы команде, если главный тренер даст правильную установку на матч. Объясните, как ему правильно двигаться и другие мелочи.

В «Спартаке» нет ни одного игрока выше уровня команды. А вот в мое время были! Раньше в сборную было очень сложно попасть, а сейчас все очень плохо! Понсе уже просел, это не тот игрок, когда только пришел в клуб. Наш дорогой голландский футболист, что с тобой стало? Промес уже не тот. А помните Соболева? Помните, как он забивал и корпусом играл? А потом его вызвал Черчесов в сборную, и карьера пошла вниз. Легионеры наши что-то не вывозят, пора задуматься.

«Спартак» станет чемпионом тогда, когда будет играть как Романцев, Старостин или Симонян.