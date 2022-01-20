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Кавазашвили: «В „Спартаке“ нет ни одного игрока выше уровня команды»

сегодня, 11:39

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уровне футболистов московской команды.

Я рад, что Айртон подписал контракт до 2026 года. Болельщики, которые говорят, что он тупой футболист, не разбираются в футболе. Но бразилец должен играть не левого защитника, а левого полузащитника. Он чем-то похож на Юру Жиркова. И в защите обеспечивал бы порядок, и в полузащите. Я согласен, что он играет только на себя, но он может принести много пользы команде, если главный тренер даст правильную установку на матч. Объясните, как ему правильно двигаться и другие мелочи.

В «Спартаке» нет ни одного игрока выше уровня команды. А вот в мое время были! Раньше в сборную было очень сложно попасть, а сейчас все очень плохо! Понсе уже просел, это не тот игрок, когда только пришел в клуб. Наш дорогой голландский футболист, что с тобой стало? Промес уже не тот. А помните Соболева? Помните, как он забивал и корпусом играл? А потом его вызвал Черчесов в сборную, и карьера пошла вниз. Легионеры наши что-то не вывозят, пора задуматься.

«Спартак» станет чемпионом тогда, когда будет играть как Романцев, Старостин или Симонян.

Также недавно Кавазашвили высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 13:16
Интересная сентенция...
А какой он, уровень "Спартака"?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:59
И тут я виноват?
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:46
Так можно сказать не только о Спартаке,но и о других клубах,и о нашей сборной. В целом уровень футбола в России в разы ниже мирового
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:32
У нас не в одном клубе их нет
stavr74
stavr74
сегодня в 12:19
А вот в мое время были! Раньше.........................
то что было раньше надо забыть .
есть сейчас , раньше играли за оклад повышенный , а сейчас семизначные нули
в зарплате и раслабон
контракт подписан - жизнь удалась
stavr74
stavr74
сегодня в 12:16
А как же ----
Кавазашвили: «Зелимхан Бакаев — ведущий игрок „Спартака“»
kust07
kust07
сегодня в 12:12
В Спартаке многие деградируют, ничего удивительного.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:58
Наконец то правильно сказал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:53
Какие игроки, тренеры, руководство такой и уровень!
Если уж и сравнивать Спартак 20 века и 21 века, то это две большие разницы и уровень этих команд разнится в несколько раз.
Проблема Соболева не в том, что его в сборную вызвали и он стал слабее играть. Всё намного проще. Соболев пришёл в Спартак после нескольких скандальных матчей где решения были в пользу соперников Спартака, была запущенна целая копания "Спартак убивают". Тедеско дал команду падать при любом моменте. Помните как все валились когда даже соперник был на расстоянии, а потом игроки и вся тренерская скамейка набрасывались на судей. Как раз эта тактика и сгубила Соболева, ему просто понравилось, что можно сильно не напрягаться и вошло в привычку. Не зря же Соболев получил прозвище "дельфин", причём его в этом обвиняют почти все ветераны Спартака.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:51
Спартачи, имейте совесть не доводите анзорика до греха и исполните его желание.
YVG
YVG
сегодня в 11:43
спартак может стать чемпионом только на юбилей коррупционера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:40
Полностью с ним согласен!
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