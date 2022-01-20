Кавазашвили: «В „Спартаке“ нет ни одного игрока выше уровня команды»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уровне футболистов московской команды.
Я рад, что Айртон подписал контракт до 2026 года. Болельщики, которые говорят, что он тупой футболист, не разбираются в футболе. Но бразилец должен играть не левого защитника, а левого полузащитника. Он чем-то похож на Юру Жиркова. И в защите обеспечивал бы порядок, и в полузащите. Я согласен, что он играет только на себя, но он может принести много пользы команде, если главный тренер даст правильную установку на матч. Объясните, как ему правильно двигаться и другие мелочи.
В «Спартаке» нет ни одного игрока выше уровня команды. А вот в мое время были! Раньше в сборную было очень сложно попасть, а сейчас все очень плохо! Понсе уже просел, это не тот игрок, когда только пришел в клуб. Наш дорогой голландский футболист, что с тобой стало? Промес уже не тот. А помните Соболева? Помните, как он забивал и корпусом играл? А потом его вызвал Черчесов в сборную, и карьера пошла вниз. Легионеры наши что-то не вывозят, пора задуматься.
«Спартак» станет чемпионом тогда, когда будет играть как Романцев, Старостин или Симонян.
Также недавно Кавазашвили высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Если уж и сравнивать Спартак 20 века и 21 века, то это две большие разницы и уровень этих команд разнится в несколько раз.
Проблема Соболева не в том, что его в сборную вызвали и он стал слабее играть. Всё намного проще. Соболев пришёл в Спартак после нескольких скандальных матчей где решения были в пользу соперников Спартака, была запущенна целая копания "Спартак убивают". Тедеско дал команду падать при любом моменте. Помните как все валились когда даже соперник был на расстоянии, а потом игроки и вся тренерская скамейка набрасывались на судей. Как раз эта тактика и сгубила Соболева, ему просто понравилось, что можно сильно не напрягаться и вошло в привычку. Не зря же Соболев получил прозвище "дельфин", причём его в этом обвиняют почти все ветераны Спартака.
Если уж и сравнивать Спартак 20 века и 21 века, то это две большие разницы и уровень этих команд разнится в несколько раз.
Проблема Соболева не в том, что его в сборную вызвали и он стал слабее играть. Всё намного проще. Соболев пришёл в Спартак после нескольких скандальных матчей где решения были в пользу соперников Спартака, была запущенна целая копания "Спартак убивают". Тедеско дал команду падать при любом моменте. Помните как все валились когда даже соперник был на расстоянии, а потом игроки и вся тренерская скамейка набрасывались на судей. Как раз эта тактика и сгубила Соболева, ему просто понравилось, что можно сильно не напрягаться и вошло в привычку. Не зря же Соболев получил прозвище "дельфин", причём его в этом обвиняют почти все ветераны Спартака.