Вагнер Лав вспомнил об опыте в ЦСКА на презентации в «Мидтьюлланде»

Нападающий прокомментировал свой переход в датский «Мидтьюлланд».

Это прекрасное чувство — перейти в «Мидтьюлланд». У меня щекочет в животе, как при моем первом контракте, и я просто с нетерпением жду начала работы на тренировках. «Мидтьюлланд» — это новая и захватывающая глава в моей карьере, и я очень рад, что сейчас она увенчалась успехом.

Как человек и футболист, я очень конкурентоспособен. Я всегда был таким, и жажда победы все еще велика для меня. Я с нетерпением жду возможности побороться за титулы со своими новыми товарищами по команде. Вот почему я приехал сюда.

Люди любят говорить о моем возрасте, но для меня это не имеет большого значения. Самое главное, что я все еще на 100 процентов мотивирован как футболист, и вы увидите это на поле. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в успех команды.