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Вагнер Лав вспомнил об опыте в ЦСКА на презентации в «Мидтьюлланде»

сегодня, 11:52

Нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход в датский «Мидтьюлланд».

Это прекрасное чувство — перейти в «Мидтьюлланд». У меня щекочет в животе, как при моем первом контракте, и я просто с нетерпением жду начала работы на тренировках. «Мидтьюлланд» — это новая и захватывающая глава в моей карьере, и я очень рад, что сейчас она увенчалась успехом.

Как человек и футболист, я очень конкурентоспособен. Я всегда был таким, и жажда победы все еще велика для меня. Я с нетерпением жду возможности побороться за титулы со своими новыми товарищами по команде. Вот почему я приехал сюда.

Люди любят говорить о моем возрасте, но для меня это не имеет большого значения. Самое главное, что я все еще на 100 процентов мотивирован как футболист, и вы увидите это на поле. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в успех команды.

Когда я пришел в московский ЦСКА молодым игроком в свое время, я получил помощь и рекомендации от нескольких опытных игроков. Очевидно, это была одна из причин, по которой я прорвался в Европу, и я этого не забыл. Поэтому мне очень нравится, что «Мидтьюлланд» — это клуб, в команде которого много молодых игроков. Теперь моя роль — быть опытным парнем, который может помочь молодым игрокам сделать следующий шаг. Я с нетерпением жду этой роли, где смогу поделиться своим опытом футболиста.

Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре прошлого года.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:42
Удачи Ваня!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:36
А ведь мог украсить ещё своей игрой любую команду в РПЛ на пару лет ! Удачи тебе Ваня !!!
drug01
drug01
сегодня в 12:22
ЦСКА запомнил на долго....
h9ju95djpu3x
h9ju95djpu3x
сегодня в 12:09
И передал привет Наташам
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:04, ред.
Удач Ване в новом клубе. Хорошо, что он помнит свою молодость в ЦСКА, такого парня сейчас очень не хватает нам. Помним Ваню, любим и желаем ему всех благ, здоровья и новых красивых голов в ворота соперников.
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