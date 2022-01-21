Вагнер Лав вспомнил об опыте в ЦСКА на презентации в «Мидтьюлланде»

Нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой переход в датский «Мидтьюлланд».
Это прекрасное чувство — перейти в «Мидтьюлланд». У меня щекочет в животе, как при моем первом контракте, и я просто с нетерпением жду начала работы на тренировках. «Мидтьюлланд» — это новая и захватывающая глава в моей карьере, и я очень рад, что сейчас она увенчалась успехом.
Как человек и футболист, я очень конкурентоспособен. Я всегда был таким, и жажда победы все еще велика для меня. Я с нетерпением жду возможности побороться за титулы со своими новыми товарищами по команде. Вот почему я приехал сюда.
Люди любят говорить о моем возрасте, но для меня это не имеет большого значения. Самое главное, что я все еще на 100 процентов мотивирован как футболист, и вы увидите это на поле. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в успех команды.
Когда я пришел в московский ЦСКА молодым игроком в свое время, я получил помощь и рекомендации от нескольких опытных игроков. Очевидно, это была одна из причин, по которой я прорвался в Европу, и я этого не забыл. Поэтому мне очень нравится, что «Мидтьюлланд» — это клуб, в команде которого много молодых игроков. Теперь моя роль — быть опытным парнем, который может помочь молодым игрокам сделать следующий шаг. Я с нетерпением жду этой роли, где смогу поделиться своим опытом футболиста.
Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре прошлого года.