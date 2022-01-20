ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2021/2022

Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть наш клуб»

сегодня, 13:27

Директор «Барселоны» Матеу Алемани сообщил о решение клуба касательно контракта с нападающим Усманом Дембеле.

С Усманом и его агентами мы начали переговоры примерно в июле. За все это время, за шесть с половиной месяцев, почти семь, мы общались, «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его агентами.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, для нас очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы».

Мы оповестили его и его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекал летом этого года. Ранее появлялась информация, что Дембеле хочет получать в «Барсе» 40 млн евро за сезон.

Все новости
Стали известны детали перехода Коновалова в шотландский «Ливингстон»
Вчера, 12:43 Комментарии3
ОфициальноКолашинац перешёл из «Арсенала» в «Марсель»
18 января ВидеоКомментарии9
Официально«Вулверхэмптон» подписал вингера Шикинью
17 января ФотоКомментарии5
Ушёл на пике. Чемпиона Европы и легенду «Наполи» заманили в МЛС
15 январяДанил Бритвин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
ОфициальноПолузащитник «Челси» перешёл в «Сток Сити»
15 января Комментарии4
«Марсель» получил трансферный бан на два следующих окна
15 января Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 14:39
Это типовая ошибка про "А вот раньше!" старая школа. Ерунда все это. Мы просто запомнили лучших с того времени, чьи карьеры стали выдающимися. Перспективных, но не взлетевших ясное дело мы забываем (всякие Пато, Робиньо, Оскар, Гетце, Андерсон, Балотелли). Это все игроки предыдущего поколения. Можно при желании еще пару десятков накидать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:36
Сколько тут расистов,любой расист хуже любого негра.
Если вы такие смелые скажите черному в лицо "негр",потом посмотрите кто вы сами и что о5и с вами натворят.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:30
сначала всем миром развратили обезьян, а теперь не знают, как их в клетки загнать - толерантная демократия, вашу пид@расов мать...
Bobon
Bobon ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 14:23, ред.
Еще Дрогба можно вспомнить. И многих других. Но это игроки еще старой школы. Тогда нужно было играть и доказывать, что ты чего-то стоишь. Никто не стал бы платить и держать бездаря просто за то, что он где-то и когда-то сверкнул в одном сезоне. Я говорю не о тех неграх-игроках, а о современных. Им все должны. Только не совсем понятно за что.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 14:19
Лол. Я не расист, но негров не люблю)
А как быть с Абидалем или Это О?
sash71
sash71
сегодня в 14:18
Я представляю, что сейчас происходит с его агентом. Это же треш какой то. Он действительно попросту издевался над великим клубом и результат волшебный пэндэль получают и он и его клиент. Я считаю абсолютно правильным такое заявление руководства клуба. Теперь Дембеле со своим агентом наконец то сбросили железные Барселонские оковы, которые не давали им свободно дышать.
Дембеле … и давай до свидания!
Максим Башагин
Максим Башагин ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 14:18
Его покупали так как хорошо провел сезон в Боруссии Д. И он сам рвался в Барселону. И такие же качели устраивал в Боруссии
Bobon
Bobon ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:17
Так современные негры все такие. Сверкнул где-то 1-2 сезона, перешел в топ-клуб, жизнь удалась. Нафига играть, если зарплату и так платят. А если что-то идет не так, сразу начинают выть о расизме и прочей фигне.
Навзир
Навзир
сегодня в 14:17
Как говорил мой отец,желание иметь многое,лишает малого. Пинка ему для скорости.
1bear
1bear
сегодня в 14:08
сами избаловали игрочишек,а они непомерные деньги теперь просят
azgqb5a8b7bn
azgqb5a8b7bn
сегодня в 14:07
Вообще не надо было брать этого клоуна
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:05
Самое верное решение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:02
Таких о***вших пародий на игрока надо сразу гнать взашей вместе с их алчными агентами.
Bobon
Bobon
сегодня в 13:59, ред.
Он просил 40 лимонов за сезон? За что? Ему никто больше 10 не предложит. Если только Ньюкасл или ПСЖ. Я изначально не понимал зачем это недоразумение было покупать. Тупой, ленивый бегунок и не более. Плюс негр. Я не расист, но это накладывает определенный отпечаток. Самый яркий пример - Балотели. У него был и талант и отличные данные для нападающего. И где это все теперь? А сколько еще было таких, подающих надежды, и где они сейчас. Такие, если звезду поймают, сразу все. Нет больше игрока.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 13:59
Cамая жадная обезьяна в мире.. На втором месте Погба..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:56
Это уже ультиматум, Дембеле нужно понимать, что не только Барса но ни один клуб не выделит ему 40 млн.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:55
Еще долго терпели
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:54
Какие же все таки футболисты зажравшиеся люди! Как ответил один знакомый на вопрос о игре нашей сборной - "я не смотрел, меня тошнит когда я вижу как 11 миллионеров за мячиком по полю бегают и ничего не выигрывают! За что тогда им платят?! За брак и халтуру?!"
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 13:53
гнать загорелого зажравшегося за шею, никакой пользы, травмы да блеклая игра, как говорил лукашенко черного в отставку))
particular
particular
сегодня в 13:49
Жёстко Дембеля осадили и приземлили... Конкретика всегда лучше соплежуйства...
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:47
Свято место пусто не бывает
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:45
Давно твержу что Барсе не нужен этот хрустальный негр
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:33
Ну наконец-то. Неужели это случится.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:33
Гнать его,не велика потеря
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:33
Много хочет мало получит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100