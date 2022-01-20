Директор «Барселоны»: «Дембеле должен немедленно покинуть наш клуб»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани сообщил о решение клуба касательно контракта с нападающим .

С Усманом и его агентами мы начали переговоры примерно в июле. За все это время, за шесть с половиной месяцев, почти семь, мы общались, «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его агентами.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, для нас очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы».

Мы оповестили его и его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января.