Оскар: «„Барселона“ хочет арендовать меня до конца сезона»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселона».

Да, мне стало известно об этом. «Барселона» связалась с моим агентом, чтобы узнать о возможном переходе, они знают, что футбола в Китае не будет до марта. У «Барсы» есть проблема с регистрацией новых игроков, и им все еще нужно уладить переговоры с моим клубом. Они хотели бы, чтобы я присоединился к ним до конца сезона.

Приятно видеть, что великий клуб проявляет к тебе интерес. Пока у нас не было никаких переговоров, нет смысла в этом, если «Барселона» не может зарегистрировать новых игроков прямо сейчас. Это была бы невероятная возможность для меня и для «Барселоны». Я в отличной форме, это было бы здорово для моей карьеры.

Думаю, «Барса» тоже оценит это, поскольку я стал более опытным, зрелым и знаю, что у них сейчас много молодежи. Я был бы счастлив, если бы все получилось, но у меня все еще есть контракт. «Шанхай СИПГ» мне очень помогает, поэтому у меня нет претензий к этому клубу. Я знаю, что мне придётся пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в «Барселону».