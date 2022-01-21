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Предложение по трансферу Азмуна сделал «Бернли»

сегодня, 14:15

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Англии.

Express Sport утверждает, что предложение на сумму в 10 млн фунтов по трансферу 27-летнего иранца сделал «Бернли».

Трансфер Азмуна доступен по сниженной цене до закрытия январского трансферного окна, так как его контракт с «Зенитом» истекает летом.

Ранее появлялась информация, что от трансфера Азмуна отказался один из лидеров Серии А.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:41
Все гораздо проще...из России в Англию...
1bear
1bear
сегодня в 16:40
"утка"- не верю
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:40
Срочно в Бёрнли, бегом.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:25
вот настоящий уровень Азмуна
berda2003
berda2003
сегодня в 15:21
футболист с низкой социальной ответственностью - нарасхват...
sash71
sash71
сегодня в 15:02
Останется там где есть
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:02
Похоже на очередную "утку", для Питера достойное предложение по контракту, а вот каковы финансовые условия для футболиста не озвучивают, значит не договорятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:59
Больше разговоров вокруг него
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:42
Вверх по лестнице,ведущей вниз...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:40
Из Питера в провинциальный Бэрнли...??
Из 29-й команды УЕФА в 73-ю...???
Из первой команды таблицы в последнюю ???
Из ЛЧ в Чемпионшип ???

.....Это не предложение...это оскорбление....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:39
Лишь бы в Англию.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:38
Неее, не верю !!! Да и клуб не того ранга .
Cat01
Cat01
сегодня в 14:37
Еще много будет кандидатов......
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:37
А он сам в Бернли пойдет?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:33
Слухов много , ждем ТО.
lotsman
lotsman ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 14:30
Продают его журналисты, а Зенит давно сказал, что Азмун будет играть до конца сезона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:28
Десятка, да ещё в фунтах- отличная цена. Только подойдёт ли ему Англия?
Главный судья
Главный судья
сегодня в 14:27
Хаха Азмунку как на базаре продают....Зенит такой Зенит ))))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:21
Поздно. До лета он в Питере.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:19
Такими темпами он вернётся в Иран.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:18
Это не вариант для него.
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