Предложение по трансферу Азмуна сделал «Бернли»

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сегодня, 14:15

Нападающий «Зенита» может перебраться в чемпионат Англии.

Express Sport утверждает, что предложение на сумму в 10 млн фунтов по трансферу 27-летнего иранца сделал «Бернли».

Трансфер Азмуна доступен по сниженной цене до закрытия январского трансферного окна, так как его контракт с «Зенитом» истекает летом.

Ранее появлялась информация, что от трансфера Азмуна отказался один из лидеров Серии А.