Предложение по трансферу Азмуна сделал «Бернли»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в чемпионат Англии.
Express Sport утверждает, что предложение на сумму в 10 млн фунтов по трансферу 27-летнего иранца сделал «Бернли».
Трансфер Азмуна доступен по сниженной цене до закрытия январского трансферного окна, так как его контракт с «Зенитом» истекает летом.
Ранее появлялась информация, что от трансфера Азмуна отказался один из лидеров Серии А.
Из 29-й команды УЕФА в 73-ю...???
Из первой команды таблицы в последнюю ???
Из ЛЧ в Чемпионшип ???
.....Это не предложение...это оскорбление....
Из 29-й команды УЕФА в 73-ю...???
Из первой команды таблицы в последнюю ???
Из ЛЧ в Чемпионшип ???
.....Это не предложение...это оскорбление....