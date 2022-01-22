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Боярский: «Это ужасно, что Азмун уходит. Это просто беда»

вчера, 22:04

Народный артист РФ Михаил Боярский отреагировал на трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».

Это ужасно, что Азмун уходит. Это просто беда. Но спасибо ему огромное, что он поступил как джентльмен. Надеюсь, он приложит все свои усилия, чтобы помочь «Зениту» завоевать чемпионство и уехать со спокойной душой.

Сможет ли Сергеев заменить Азмуна? Я не знаю. Кто сможет заменить Азмуна лучше всего — понимает Семак. Уходил Халк, уходил Витсель, все мы уходим из жизни так или иначе. Не нужно быть привязанным к одному месту и ломать себе из-за этого судьбу.

Сердар — молодой парень, у него все еще впереди. Он решил, что так для него будет лучше, я могу пожелать ему только удачи.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:30
Разве Халк и Витсель ушли из жизни? Во беда, или михо снова нажрался хотя это не меньше беда.
1 984
1 984
сегодня в 03:44
Я рад за Сердара.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:47
Не расстраивайся Д'Артаньян, остался же Дюков в РФС, судьи.....в РПЛ и без Азмуна затащят на первое место.....а вот в ЛЧ и Азмун не помог.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:57
Ничего "ужасного"......
Если не заменять Азмуна напами из ФНЛ....
Зенит не столь беден чтоб не найти адекватную замену одному из 27-ми игроков.....

Сердару результативности в ближайшие 4 месяца...
И Удачи в Германии !!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:42
suiw
suiw
вчера в 23:14
А чтой- то он Халка с Витселем похоронил?
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:44
Дуэль?)...пойду почищу шпагу...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:37
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:34
Шляпу лучше не злить!
протон
протон
вчера в 22:33
Кто-нибудь, скажите ему, что Азмун летом уходит
Boricku
Boricku
вчера в 22:32
Правильно, пора газовик закрывать. Будем ждать возрождения Зенита
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:23
Да уж трагедия,теперь будет играть на полуспущенных, надо себя поберечь,хотя для нашего чемпа и этого хватит.
Futurista
Futurista
вчера в 22:21
Это просто шляпа...
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:15
Тысяча чертей . Ниче Дзюба есть )
drug01
drug01
вчера в 22:10
Уже поздно
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:09
Спасибо.
Техническое на момент моего просмотра.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:07
Ничего ужасного. Нужно развиваться Азмуну и играть в топ чемпионате. Удачи.
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