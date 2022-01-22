Боярский: «Это ужасно, что Азмун уходит. Это просто беда»

Народный артист РФ Михаил Боярский отреагировал на трансфер нападающего «Зенита» в «Байер».

Это ужасно, что Азмун уходит. Это просто беда. Но спасибо ему огромное, что он поступил как джентльмен. Надеюсь, он приложит все свои усилия, чтобы помочь «Зениту» завоевать чемпионство и уехать со спокойной душой.

Сможет ли Сергеев заменить Азмуна? Я не знаю. Кто сможет заменить Азмуна лучше всего — понимает Семак. Уходил Халк, уходил Витсель, все мы уходим из жизни так или иначе. Не нужно быть привязанным к одному месту и ломать себе из-за этого судьбу.

Сердар — молодой парень, у него все еще впереди. Он решил, что так для него будет лучше, я могу пожелать ему только удачи.