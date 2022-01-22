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Радченко: «Уход Азмуна — это потеря для „Зенита“»

вчера, 21:46

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход нападающего Сердара Азмуна в «Байер».

Наверное, это будет потерей для «Зенита. Но Сердар сделал многое для клуба. Это новый вызов для игрока, он хочет попробовать себя в новой команде, в новом чемпионате. Можно пожелать Азмуну удачи.

Сердар — профессионал, не думаю, что эти полгода он будет как-то „доигрывать“ в „Зените“. „Байер“ тоже будет следить за Азмуном, он прекрасно понимает — если не будет полностью отдаваться на поле, то не будет играть. А эта практика необходима, тем более, нападающему.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:50, ред.
Потеря если бы он зенит в ЛЧ вывел в плей оф....а не опять там опозорились ...а в РПЛ и без Азмуна Дюков и судьи справятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:31
Незаменимых не бывает. Но жаль расставаться...
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:57
Это не потеря потерь. Это говорит лишь о том что скаутинг в Зените работает не совсем адекватно. Ведь могли ещё летом подыскать толкового напа и отдать Азмуна за деньги. Теперь Азмун уходит бесплатно, а напа придётся покупать. Рукаку уже не тянет, Азмуна не будет. Кто будет забивать? Здесь либо Семак лоханулся, либо на Семака хрен положили, либо манагеры неадекватные.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:55
Переходя вдругой футбольный клуб нападающего Сердара Азмуна
Он с любовью будет вспоминать город Санкт-Петербург, Россию.
санек002
санек002
вчера в 21:54
КУПЯТ ДРУГОГО!ДЕНЕГ ВАГОНЫ ДАРМОВЫХ!МИЛЛЕР -ГЕРОЙ РОССИИ ЗА ЭТО ПОЛУЧИЛ!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:52
Согласен с Димоном, это потеря
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