Радченко: «Уход Азмуна — это потеря для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал переход нападающего в «Байер».

Наверное, это будет потерей для «Зенита. Но Сердар сделал многое для клуба. Это новый вызов для игрока, он хочет попробовать себя в новой команде, в новом чемпионате. Можно пожелать Азмуну удачи.

Сердар — профессионал, не думаю, что эти полгода он будет как-то „доигрывать“ в „Зените“. „Байер“ тоже будет следить за Азмуном, он прекрасно понимает — если не будет полностью отдаваться на поле, то не будет играть. А эта практика необходима, тем более, нападающему.