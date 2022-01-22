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Семак высказался о потасовке во время товарищеского матча «Зенита»

вчера, 18:56

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ботевом» (2:2) в товарищеском матче.

Обычная контрольная игра, слава богу – без травм. Это самое важное. Что касается игры, то получили хорошую нагрузку. Моментов было много, можно было больше забивать, были ошибки – они от молодости и усталости. Есть тема для анализа. Почему играли два тайма по 40 минут? У нас недостаточное количество игроков, это вторая контрольная игра – хотели сыграть поменьше и попросили об этом соперников.

Ким почувствовал мышечный спазм, решили поберечь. Что касается Малкома, то он готовился сыграть 15-20 минут, почему не попал в протокол – для меня загадка. Он пропустил большое количество времени, но потихоньку втягивается в тренировочный процесс.

Что случилось в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущая игра была более жёсткая – страшно было за Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало.

Не думаю, что схемы в таймах были разные. Схема была одна и та же. Просто игроки разные на тех или иных позициях. Кто-то лучше знает, что нужно делать в той или иной ситуации, кто-то хуже. Так могло показаться, потому что тот же Кузнецов никогда не играл в центре. Но, повторюсь, выбор небольшой, поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях. Это не хорошо и не плохо, такая ситуация. Она может быть когда угодно, некоторым приходится выходить на незнакомых или малознакомых позициях. Сегодня так сложились обстоятельства. В первую очередь мы отталкиваемся от игрового времени основных футболистов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:47
Можно ближайший месяц даже не читать про эти матчи. Ответы одни и те же из года в год: выиграли-футболисты молодцы, выполнили установку, проиграли- мы ПОД НАГРУЗКАМИ. Соперник то на сборах из кальянной всегда, на расслабоне, это наших зачем то нагружают, получается
Alexnvr
Alexnvr ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:30
Есть примеры? Я не помню. Но даже если есть ответы вопросом на вопрос, то правильно заданный вопрос это ответ. По крайней мере я уважаю Карпина больше чем Семака. Одно слово - вегетарианец. А надо быть хищником. Хороший мужик это не профессия. А в том серпентарии где Серёжа трудится надо быть дважды хищником. А он так и продолжает траву жевать. Каждое его интервью это му-хрю и прочая лабуда.
pomor45
pomor45 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 21:24
Вот, Карпин твой ещё тот демагог и мастер ответов вопросом на вопрос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
А что, он должен был рассказать кто кому врезал или получил по сопатке?
Да там потолкались просто, делоф то...
kust07
kust07
вчера в 20:08
А Семак вообще что нибудь знает. Толком ничего не сказал о потасовке
beefs
beefs
вчера в 19:46
Семак в это время пошел в ...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:24
Дзюбу надо для этих случаев товгаем выбирать.
Kolenok
Kolenok ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 19:21
Семак чем "хорош",что он никакой!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:14
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:13
Когда в атаку идет главный кулачный боец "Зенита":
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:12
Семак чем хорош - тем что на такие вещи реагирует хладнокровно. Иначе он бы не смог удержать в равновесии этот клубок змей.
В чем то он очень полезен Зениту.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:08
Серёжа как обычно - вода и бла-бла-бла. У Карпина бы поучился нормально интервью давать. Как будто его не было на стадионе и он ничего не видел. Уже раздражать начинает. Г-н Миллер!!!!! Найдите пожалуйста толкового тренера. Начните уже зарабатывать на ЕК и игроках.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:05
Так бывает!
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