Главный тренер «Динамо» поделился мнением о нападающем .

Знаете, за то время, что я работаю в «Динамо», смог очень хорошо узнать Костю. И могу с абсолютной уверенностью сказать, что Тюкавин — исключительно динамовский игрок до мозга костей. Костя не просто любит свой клуб, он живет им. Да, мы в команде, конечно, шутили по поводу его фотографии в красной форме [«Спартака»], но все же прекрасно понимают, что искать какую-то серьезную подоплеку в детской фотографии как минимум странно.