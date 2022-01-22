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Шварц: «Тюкавин — исключительно динамовский игрок до мозга костей»

вчера, 19:20

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о нападающем Константине Тюкавине.

Знаете, за то время, что я работаю в «Динамо», смог очень хорошо узнать Костю. И могу с абсолютной уверенностью сказать, что Тюкавин — исключительно динамовский игрок до мозга костей. Костя не просто любит свой клуб, он живет им. Да, мы в команде, конечно, шутили по поводу его фотографии в красной форме [«Спартака»], но все же прекрасно понимают, что искать какую-то серьезную подоплеку в детской фотографии как минимум странно.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:42
А для тех, кого раздражает Спартак, хочу напомнить, что, у легендарного советского комментатора, спартаковца, Н.Н.Озерова, любимым футболистом- был динамовец Л.И.Яшин!!!!!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:46, ред.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:55
    Доброго здоровья и удачи!
    stanichnik
    stanichnik ответ баск (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:36, ред.
    Доброго Здоровья, Павел
    Не надо думать, что ты один на всём белом свете святой и преданный болельщик Динамо. Я не меньше твоего болею за этот клуб и во всех игровых видах спорта(пол-века уже с Динамо), а не только в футболе и потому имею полное право по-доброму пошутить над своей командой и её игроками. А тебе, если не дано знать кто такие Ионкин Агуреев, да даже Маслов, то о чём можно с тобой говорить, ты же даже про Саньку Тюкавина узнал, когда про Костю стали на soccere писать. Паша, я не буду опускаться до твоего уровня и писать тебе в ответ оскорбления и даже жаловаться админам на тебя не буду, я приму от тебя извинения, если у тебя хватит благоразумия их мне принести и прощу великодушно, а если Бог тебя обидел, то прошу не читай мои комментарии, они уж точно не тебе адресованы. Болей за своих, а не против чужих!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:36
    Так всегда говорят про игрока ,который больше никому не нужен .)))) Если про Захаряна хоть какие-то сплетни ходят в плане Реала и т.д. ,то про Тюкавина - тишина .Вот ШВАРЦ и поддерживает его достоинство . )))
    stanichnik
    stanichnik ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Нет, Шварц такого не говорил, это уже я от себя постебался над тем, что очень часто футболисты так выражают свою преданность только одному клубу на всю жизнь.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:57
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Богатырского тебе ЗДОРОВЬЯ, Дружище!!!!!!!
    Ваня, это, Шварц признаёт только синий и белый? Не знал. Ну, чтож, диагноз товарища Саахова, подтверждается. И знаешь, Ваня, надо сказать, что я, нисколько не удивлён.....
    Capral
    Capral
    вчера в 19:51, ред.
    Недавно прочёл интервью Тюкавина, где, он говорит, что отвергает, всё красное, так как, это ассоциируется у него со Спартаком. Ну хорошо, тогда вопрос: а, что, если поступит предложение от Ливерпуля или от МЮ, клубная форма, которых красная, тогда, как, неужели откажется, ради мнимых принципов??? Не уверен....
    stanichnik
    stanichnik ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:47
    Доброго Здоровья, Capral!
    А ещё, что он признаёт только синий и белый цвет, но мы то знаем, что он играл в Майнце))
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Не удивлюсь, если завтра, Шварц заявит, что и он, тоже- динамовец до мозга костей.....
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:26
    Могут и переманить
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 19:24
    Пока в майке Динамо
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