Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о нападающем Константине Тюкавине.
Знаете, за то время, что я работаю в «Динамо», смог очень хорошо узнать Костю. И могу с абсолютной уверенностью сказать, что Тюкавин — исключительно динамовский игрок до мозга костей. Костя не просто любит свой клуб, он живет им. Да, мы в команде, конечно, шутили по поводу его фотографии в красной форме [«Спартака»], но все же прекрасно понимают, что искать какую-то серьезную подоплеку в детской фотографии как минимум странно.
Не надо думать, что ты один на всём белом свете святой и преданный болельщик Динамо. Я не меньше твоего болею за этот клуб и во всех игровых видах спорта(пол-века уже с Динамо), а не только в футболе и потому имею полное право по-доброму пошутить над своей командой и её игроками. А тебе, если не дано знать кто такие Ионкин Агуреев, да даже Маслов, то о чём можно с тобой говорить, ты же даже про Саньку Тюкавина узнал, когда про Костю стали на soccere писать. Паша, я не буду опускаться до твоего уровня и писать тебе в ответ оскорбления и даже жаловаться админам на тебя не буду, я приму от тебя извинения, если у тебя хватит благоразумия их мне принести и прощу великодушно, а если Бог тебя обидел, то прошу не читай мои комментарии, они уж точно не тебе адресованы. Болей за своих, а не против чужих!
Не надо думать, что ты один на всём белом свете святой и преданный болельщик Динамо. Я не меньше твоего болею за этот клуб и во всех игровых видах спорта(пол-века уже с Динамо), а не только в футболе и потому имею полное право по-доброму пошутить над своей командой и её игроками. А тебе, если не дано знать кто такие Ионкин Агуреев, да даже Маслов, то о чём можно с тобой говорить, ты же даже про Саньку Тюкавина узнал, когда про Костю стали на soccere писать. Паша, я не буду опускаться до твоего уровня и писать тебе в ответ оскорбления и даже жаловаться админам на тебя не буду, я приму от тебя извинения, если у тебя хватит благоразумия их мне принести и прощу великодушно, а если Бог тебя обидел, то прошу не читай мои комментарии, они уж точно не тебе адресованы. Болей за своих, а не против чужих!
Ваня, это, Шварц признаёт только синий и белый? Не знал. Ну, чтож, диагноз товарища Саахова, подтверждается. И знаешь, Ваня, надо сказать, что я, нисколько не удивлён.....
Ваня, это, Шварц признаёт только синий и белый? Не знал. Ну, чтож, диагноз товарища Саахова, подтверждается. И знаешь, Ваня, надо сказать, что я, нисколько не удивлён.....
А ещё, что он признаёт только синий и белый цвет, но мы то знаем, что он играл в Майнце))
А ещё, что он признаёт только синий и белый цвет, но мы то знаем, что он играл в Майнце))