Ганчаренко — о работе со сборной: «Пока не готов, не вижу себя в этой роли»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко ответил на вопросы о своих дальнейших планах.
Интересна ли мне работа экспертом на ТВ? Это все-таки не мое, я ситуацию по-другому вижу.
Кому буду симпатизировать в матче между «Краснодаром» и ЦСКА? К обеим командам отношусь с симпатией. В ЦСКА у меня чуть более прочные связи, поэтому выберу красивый футбол.
Нет ли мыслей поработать со сборной командой? Пока я к этому не готов, не вижу себя в этой роли.
Ганчаренко с 2016 по 2021 год возглавлял ЦСКА, а затем перешел в «Краснодар», который покинул в начале января.