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Ганчаренко — о работе со сборной: «Пока не готов, не вижу себя в этой роли»

вчера, 20:39

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко ответил на вопросы о своих дальнейших планах.

Интересна ли мне работа экспертом на ТВ? Это все-таки не мое, я ситуацию по-другому вижу.

Кому буду симпатизировать в матче между «Краснодаром» и ЦСКА? К обеим командам отношусь с симпатией. В ЦСКА у меня чуть более прочные связи, поэтому выберу красивый футбол.

Нет ли мыслей поработать со сборной командой? Пока я к этому не готов, не вижу себя в этой роли.

Ганчаренко с 2016 по 2021 год возглавлял ЦСКА, а затем перешел в «Краснодар», который покинул в начале января.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:40
Он про сборную Франции или Германии ???
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:51
Если только сб. Белоруссии)
старина
старина
вчера в 22:48
Какой сборной смотря...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:40
Сборную Витя не потянет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:36
Где то в глубине души один хрен мечтает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:29
Дело даже не в этом. У нас и до него склочники были. И Черчесов, да и Карпин тот еще говорун. Дело в уровне. Его уровень это примерно Вануату, или Антигуа, или Барбадос. Мальту не потянет. А склочность - не самое плохое качество тренера.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17, ред.
Сборная колхоза, -" Бульба " !!! )
berda2003
berda2003
вчера в 21:16
    makkie
    makkie
    вчера в 21:08
    Да кто в здравом уме позовёт в сборную склочника Ганчаренко?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:58
    Михайлыч неудел не останется.
    pomor45
    pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Дайте Вите роль.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:48
    Ключевое слово пока....(никто не предлагал......:)))))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:45
    Дайте Вите порулить))
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