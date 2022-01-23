Ганчаренко — о работе со сборной: «Пока не готов, не вижу себя в этой роли»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» ответил на вопросы о своих дальнейших планах.

Интересна ли мне работа экспертом на ТВ? Это все-таки не мое, я ситуацию по-другому вижу.

Кому буду симпатизировать в матче между «Краснодаром» и ЦСКА ? К обеим командам отношусь с симпатией. В ЦСКА у меня чуть более прочные связи, поэтому выберу красивый футбол.

Нет ли мыслей поработать со сборной командой? Пока я к этому не готов, не вижу себя в этой роли.