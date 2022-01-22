Петржела: «Через год Азмун будет играть в АПЛ»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал переход нападающего в «Байер».

Переход в «Байер» для Азмуна — это супер. Но ему будет очень тяжело, потому что в команде играет один из лучших бомбардиров «Бундеслиги» Шик. Хотя в Чехии пишут, что Азмуна подписывают как раз на его место. Летом Шика собираются продавать.