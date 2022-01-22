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Петржела: «Через год Азмун будет играть в АПЛ»

вчера, 22:48

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход нападающего Сердара Азмуна в «Байер».

Переход в «Байер» для Азмуна — это супер. Но ему будет очень тяжело, потому что в команде играет один из лучших бомбардиров «Бундеслиги» Шик. Хотя в Чехии пишут, что Азмуна подписывают как раз на его место. Летом Шика собираются продавать.

Если Азмун хорошо себя покажет, то «Бундеслига» — это лишь переходный вариант. Запомните мои слова: через год будет играть в АПЛ. Наверное, играть в Англии — мечта каждого футболиста. Условному «Ньюкасл» Сердар пригодился бы и сейчас.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:17
Будем смотреть на результат
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:05
Если закрепиться в составе "Байера" - уже хорошо. Об АПЛ рановато думать.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:44
Петржела всегда даёт какие-то странные прогнозы из разряда один из ста...
Futurista
Futurista
вчера в 23:43
А через 5 лет в Чемпионате Луны и окрестностей...
BDA81
BDA81
вчера в 23:12
Если не зачахнет, то наверное через пару лет АПЛ будет ждать. Но скорее всего Сегунда.
ZeroRiot
ZeroRiot
вчера в 22:55
Через год, Азмун: у курского вокзала, стою я молодой....
протон
протон
вчера в 22:53
Через пол года вернется в рпл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:51
Может будет,а может и нет!
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