Петржела: «Через год Азмун будет играть в АПЛ»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход нападающего Сердара Азмуна в «Байер».
Переход в «Байер» для Азмуна — это супер. Но ему будет очень тяжело, потому что в команде играет один из лучших бомбардиров «Бундеслиги» Шик. Хотя в Чехии пишут, что Азмуна подписывают как раз на его место. Летом Шика собираются продавать.
Если Азмун хорошо себя покажет, то «Бундеслига» — это лишь переходный вариант. Запомните мои слова: через год будет играть в АПЛ. Наверное, играть в Англии — мечта каждого футболиста. Условному «Ньюкасл» Сердар пригодился бы и сейчас.