Азмун: «Я в восторге от того, как играет „Байер“».

Нападающий Сердар Азмун прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Байер».
«Байер» имеет действительно отличный состав, я давно слежу за этим клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Скоро я смогу играть в Бундеслиге. Это невероятно интересно для меня.
Я думаю что это очень правильное решение Азмуна. И выбранный клуб и чемпионат. Уж точно лучше французского. А то что для Зенита это является большой потерей я думаю что никто не сомневается, и найти такого класса игрока с таким высоким КПД, для Зенита никакая и лёгкая задача. Нынче очень тяжело заманить в российский чемпионат высококласного игрока и даже при наличии у Зенита достаточного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 .
Единственная проблема для Азмуна адаптироваться совсем к другим условиям и совершенно к другим скоростям , что очень трудно будет на первых порах сделать. Учитывая привычку играть в пешеходном чемпионате и иметь совершенно другое сопротивление команд соперников. Ну я почему-то уверен что и сам Азмун прекрасно всё это понимает и сделал обоснованое и взвешенное решение, выбрав себе этот клуб и чемпионат. Надеюсь что у него хватит физических сил и профессионализма чтобы заиграть в Германии. А самое главное что у него будет больше возможностей для того чтобы показать себя в лучшем своём качестве в топ чемпионате и может быть потом ещё заиграть в одном из топ клубов. Для этого Бундеслига больше подходит, чем Французский чемпионат. Хочется конечно же пожелать Азмуну только Удачи и больших Успехов. И я думаю что всем будет очень интересно наблюдать за игрой Азмуна за Байер и поклонников клуба прибавится. Всем Добра !!!
Я думаю что это очень правильное решение Азмуна. И выбранный клуб и чемпионат. Уж точно лучше французского. А то что для Зенита это является большой потерей я думаю что никто не сомневается, и найти такого класса игрока с таким высоким КПД, для Зенита никакая и лёгкая задача. Нынче очень тяжело заманить в российский чемпионат высококласного игрока и даже при наличии у Зенита достаточного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 .
Единственная проблема для Азмуна адаптироваться совсем к другим условиям и совершенно к другим скоростям , что очень трудно будет на первых порах сделать. Учитывая привычку играть в пешеходном чемпионате и иметь совершенно другое сопротивление команд соперников. Ну я почему-то уверен что и сам Азмун прекрасно всё это понимает и сделал обоснованое и взвешенное решение, выбрав себе этот клуб и чемпионат. Надеюсь что у него хватит физических сил и профессионализма чтобы заиграть в Германии. А самое главное что у него будет больше возможностей для того чтобы показать себя в лучшем своём качестве в топ чемпионате и может быть потом ещё заиграть в одном из топ клубов. Для этого Бундеслига больше подходит, чем Французский чемпионат. Хочется конечно же пожелать Азмуну только Удачи и больших Успехов. И я думаю что всем будет очень интересно наблюдать за игрой Азмуна за Байер и поклонников клуба прибавится. Всем Добра !!!