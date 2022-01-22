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Азмун: «Я в восторге от того, как играет „Байер“»

вчера, 21:22

Нападающий Сердар Азмун прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Байер».

«Байер» имеет действительно отличный состав, я давно слежу за этим клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Скоро я смогу играть в Бундеслиге. Это невероятно интересно для меня.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:39
На самом деле Байер как раз шаг вперед для Азмуна и его уровень, в Условном Юве или Милане о которых писали он бы как мне видится мучился бы как Миранчук в Аталанте, слишком большие ожидания от игрков, там нужно быть Европейской звездой а Байрер классная команда но и не Бавария(типа Юве и Милана по статусу),как раз для него.Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:31
Азмун: «Я в восторге от того, как играет „Байер“».
Я думаю что это очень правильное решение Азмуна. И выбранный клуб и чемпионат. Уж точно лучше французского. А то что для Зенита это является большой потерей я думаю что никто не сомневается, и найти такого класса игрока с таким высоким КПД, для Зенита никакая и лёгкая задача. Нынче очень тяжело заманить в российский чемпионат высококласного игрока и даже при наличии у Зенита достаточного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 .
Единственная проблема для Азмуна адаптироваться совсем к другим условиям и совершенно к другим скоростям , что очень трудно будет на первых порах сделать. Учитывая привычку играть в пешеходном чемпионате и иметь совершенно другое сопротивление команд соперников. Ну я почему-то уверен что и сам Азмун прекрасно всё это понимает и сделал обоснованое и взвешенное решение, выбрав себе этот клуб и чемпионат. Надеюсь что у него хватит физических сил и профессионализма чтобы заиграть в Германии. А самое главное что у него будет больше возможностей для того чтобы показать себя в лучшем своём качестве в топ чемпионате и может быть потом ещё заиграть в одном из топ клубов. Для этого Бундеслига больше подходит, чем Французский чемпионат. Хочется конечно же пожелать Азмуну только Удачи и больших Успехов. И я думаю что всем будет очень интересно наблюдать за игрой Азмуна за Байер и поклонников клуба прибавится. Всем Добра !!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:21
Ты еще доиграй здесь,потом будешь восторгаться и говорить про немцев,это не уважение со стороны Азмуна так говорить пока ты еще игрок Зенита
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:35
Ну вот Луневу есть кому передачки приносить
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:33
Неужто свобода "радостно у входа"?)))
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Откуда у него такая уверенность, что сможет играть в Бундеслиге?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:24
Скоро с их скамейки будешь восторгаться!
shlomo
shlomo
вчера в 21:23
Удачи тебе в неметчине
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