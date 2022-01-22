Азмун: «Я в восторге от того, как играет „Байер“».

Нападающий прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Байер».

«Байер» имеет действительно отличный состав, я давно слежу за этим клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Скоро я смогу играть в Бундеслиге. Это невероятно интересно для меня.