Лунёв: «Азмун сможет усилить „Байер“»

Голкипер «Байера» прокомментировал переход в леверкузенский клуб нападающего «Зенита» .

Насколько хорошо, что за «Байер» будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить «Байер».

Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в «Байер»? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать.