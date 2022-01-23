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Лунёв: «Азмун сможет усилить „Байер“»

вчера, 09:31

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал переход в леверкузенский клуб нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Насколько хорошо, что за «Байер» будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить «Байер».

Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в «Байер»? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:37
... во время матча, на скамейке для запасных игроков.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 15:56
Посмотрим на это усиление
kust07
kust07
вчера в 12:24
Вот и хорошо скучно не будет Луневу
ДСА
ДСА
вчера в 11:18
Азмун может усилить любой клуб
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:15
Время покажет как он заиграет
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 10:53
Согласен с Вами
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:29
Вообще-то его для этого и берут, ежели шо !!!)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:01
Жаль конечно, что Лунёв осел в глубоком запасе, но он сам хотел себя испытать.
Конечно желаю ему пробиться в основу, да и Азмуну тоже. И пусть наши шутки останутся только шутками.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:59, ред.
Пока Азмун появится в Байере Лунева уже могут вывести из состава команды.))
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:51
И в кафе сходить)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:37
Время все покажет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:36
Будет с кем поговорить на лавке!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:34
Может и усит,как пойдёт!
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