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Мальдини заявил, что «Милан» не подпишет Влаховича в январе

вчера, 10:54

Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи об интересе «россонери» к нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу.

В январе у нас нет экономической возможности оформить такой трансфер. Посмотрим, как будут обстоять дела летом.

Ранее директор «Фиорентины» сообщил, что по трансферу Влаховича ведутся переговоры с английскими клубами.

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Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:47
Было бы удивительно, если трансфер Влаховича вообще рассматривали как возможный. Нынешние владельцы «Милана» еще те жмотяры с израильскими корнями. Инвестфондам итальянская лига вообще нынче не интересна.
Большое чудо, что команда каким-то чудом продолжает играть и прогрессировать, но это скорее на личных качествах, опыте и репутации Мальдини держится.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:39
До лета пока Милан будет денги копить Влахович в лондонский Арсенал перейдет
zz3arnr53prv
zz3arnr53prv
вчера в 12:09
Им там виднее
1bear
1bear
вчера в 12:07
Милану срочно нужен форвард , но нет денег...при таких раскладах о скудетто можно забыть...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:05
Собирайте деньги на лето
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:00
Ну и ладно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:56
Лучше его в Арсенал
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:03
Летом будет поздно. Юве...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:57
Надо было сейчас брать, потом будет поздно - другие переманят.
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