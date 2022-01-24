Мальдини заявил, что «Милан» не подпишет Влаховича в январе

Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи об интересе «россонери» к нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу.
В январе у нас нет экономической возможности оформить такой трансфер. Посмотрим, как будут обстоять дела летом.
Ранее директор «Фиорентины» сообщил, что по трансферу Влаховича ведутся переговоры с английскими клубами.
Большое чудо, что команда каким-то чудом продолжает играть и прогрессировать, но это скорее на личных качествах, опыте и репутации Мальдини держится.
Большое чудо, что команда каким-то чудом продолжает играть и прогрессировать, но это скорее на личных качествах, опыте и репутации Мальдини держится.