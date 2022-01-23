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«Спартак» может отдать Хендрикса в аренду «Фейеноорду»

вчера, 19:53

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может покинуть клуб.

1908.nl утверждает, что заинтересованность в трансфере 26-летнего игрока проявил «Фейеноорд». Сделка может быть заключена на правах аренды на полтора сезона.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ за 500 тысяч евро зимой 2021 года. С тех пор Йоррит провел 22 матча за красно-белых, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее о ситуации Хендрикса рассказал агент футболиста.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:15
Не самый бестолковый игрок центра. Думаю, ещё несколько месяцев не испортят погоды. Лучше посмотреть на него с новым тренером. Свой российский товар всегда есть время проверить.
AMT
AMT ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:28
С контрактом за первый сезон-1,2 млн, и далее-1.5 млн евро он совсем не устал-сидя на банке. И сам он уходить совсем не хочет.
7znvh8tnw6hr
7znvh8tnw6hr
сегодня в 03:38
Невелика потеря будет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 01:28
Надо договариваться.
ABir
ABir
вчера в 23:00
Не прижился и не заиграл. Надо отдавать по-любому
Gorasul
Gorasul
вчера в 22:41
В принципе сколько он стоил, так и играл. НО 500 тыс. евро это уровень Крылья Советов и Нижний Новгород... Зачем?!
протон
протон
вчера в 22:03
Второй раз выручают Спартак, братский клуб, не иначе.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:52
Неужели устал от российской обстановки в Спартаке, а может настолько ностальгия замучила Йоррита? Любыми способами готов вернуться назад в Голландию, если даже согласен на переход в Фейеноорд, хотя дома всю профессиональную карьеру футболиста провёл в составе конкурентов ПСВ.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:52
Пусть идёт,толку от него всё равно нет!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:42
Наконец то хорошая новость. Урок нашим дуракам. Что покупать надо не для того чтоб купить а для того чтобы польза была.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:25
Зачем Спартак отдаёт своего лидера? В пердиве он им пригодится.
Сп62
Сп62
вчера в 20:24
Оказался слабоват для Спартака. Команду не усилил и расставание угадывалось. Такова футбольная жизнь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:23
Купили барахло, теперь мучаются.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:04
Что поделаешь где-то надо играть.
drug01
drug01
вчера в 20:03
Просто только слова !!!?
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:01
В этом весь КБ)))
112910415
112910415
вчера в 20:00
срочно !
куда угодно и на любых условиях !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Решились отказаться от величайщего футболиста.
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