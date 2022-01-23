«Спартак» может отдать Хендрикса в аренду «Фейеноорду»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может покинуть клуб.
1908.nl утверждает, что заинтересованность в трансфере 26-летнего игрока проявил «Фейеноорд». Сделка может быть заключена на правах аренды на полтора сезона.
Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ за 500 тысяч евро зимой 2021 года. С тех пор Йоррит провел 22 матча за красно-белых, в которых результативными действиями не отметился.
Ранее о ситуации Хендрикса рассказал агент футболиста.
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