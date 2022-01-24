Агент Жиго: «Самуэль не будет продлевать контракт со „Спартаком“»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» , высказался о будущем своего клиента.

По Самуэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самуэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье.