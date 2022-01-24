Агент Жиго: «Самуэль не будет продлевать контракт со „Спартаком“»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, высказался о будущем своего клиента.
По Самуэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самуэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье.
...Он не будет продлевать свой контракт
Он не хочет уходить - но уйдёт. Ясно-понятно
...Он не будет продлевать свой контракт
Он не хочет уходить - но уйдёт. Ясно-понятно
Там можно играть составом попроще
Там можно играть составом попроще
"Лягушачьи лапки всегда считаются одним из самых изысканных и дорогостоящих деликатесов. Не запрещенное исламской религией лягушачье мясо по количеству заказов в Турции вот-вот обойдет рыбу."
А можно сразу два в одном - лягушку Наташку!)))
"Лягушачьи лапки всегда считаются одним из самых изысканных и дорогостоящих деликатесов. Не запрещенное исламской религией лягушачье мясо по количеству заказов в Турции вот-вот обойдет рыбу."
А можно сразу два в одном - лягушку Наташку!)))
Будет совсем печально для команды если он уйдет...
Будет совсем печально для команды если он уйдет...
" не хочет уходить "
"не будет продлевать "
" не хочет уходить "
"не будет продлевать "
Можно было уже сейчас подыскать замену, но, видимо, только летом будут суетиться. Надеюсь, что в Спартак придёт игрок не хуже Самуэля - можно из чемпионата Бельгии или Голландии, там есть ценные экземпляры.
Можно было уже сейчас подыскать замену, но, видимо, только летом будут суетиться. Надеюсь, что в Спартак придёт игрок не хуже Самуэля - можно из чемпионата Бельгии или Голландии, там есть ценные экземпляры.