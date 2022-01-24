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Агент Жиго: «Самуэль не будет продлевать контракт со „Спартаком“»

вчера, 14:14

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, высказался о будущем своего клиента.

По Самуэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самуэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 00:28
По Самуэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака»...
...Он не будет продлевать свой контракт

Он не хочет уходить - но уйдёт. Ясно-понятно
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 00:15
Спасибо ему,но да и пес с ним. Не Никифоров,не Цымбаларь-пусть едет куда хочет.
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен
вчера в 22:35
В этом году мы скорее всего вылетим в ФНЛ
Там можно играть составом попроще
pomor45
pomor45
вчера в 21:21
Хорошо бы все леги всех клубов завязали с Россией.
Сп62
Сп62
вчера в 21:07
Отыграл за Спартак на совесть. За это Самуэлю спасибо. Удачи в жизни и в дальнейшей карьере.
протон
протон
вчера в 20:49
Он туда поедет из-за того, что лига сильнее. Самое плохое, у российских клубов плохие трансферы. У Спартака 4 младше 21 года. Нет супер звезды. Промес уже не тот. Нужны топ трансферы. Молодые хорошо, но нужна звезда. Чемпионами мы стали со звёздами (Адриано,Фернандо,Зе Луиш,Таски,Боккетти), а не с молодняком. У нас хорошая молодёжь, но почему-то у Динамо молодёжь играет в основе и они идут на 2 месте, а мы на 10. Спартак Тооооооп
протон
протон
вчера в 20:48
Главное, чтобы Франция не оказалась, внезапно, Турцией.
санек002
санек002 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:46
да!и возраст не тот и к семье поближе!
YVG
YVG
вчера в 17:54
Верное решение, устал ждать и верить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:49
Ну и скатертью дорога...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:42, ред.
Сами то лягушками запаслись?! А то ведь турки ни свинину ни конину не едят!
"Лягушачьи лапки всегда считаются одним из самых изысканных и дорогостоящих деликатесов. Не запрещенное исламской религией лягушачье мясо по количеству заказов в Турции вот-вот обойдет рыбу."
А можно сразу два в одном - лягушку Наташку!)))
dok66
dok66
вчера в 17:40
Да пора уже где-нибудь себя еще попробовать . Удачи Жиго .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Правильно,езжай домой,поближе к семье
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 17:15
Как там Наташа? Яхье привет
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:13
Как по мне то он единственный хороший защитник в Спартаке...
Будет совсем печально для команды если он уйдет...
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:09
Со Спартаком Жиго играет в ЛЕ, а не барахтается в первой пятерке РПЛ как некоторые)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:09
Рыба ищет где глубже
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:38
Самуэль прозрел и решил вернуться в футбол.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:33
Денег он просто больше хочет. Во Франции придется согласиться на меньшие гонорары.
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:12
Ну и пшел вон
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:11
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:06
    Семья важнее
    1bear
    1bear
    вчера в 15:04
    найдут замену - хуже точно не будет
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 15:04
    Вроде потеря для Спартака, основной защитник.
    4RT
    4RT
    вчера в 15:02
    Какой-то мутный агент
    112910415
    112910415
    вчера в 14:54
    что за странный текст ?
    " не хочет уходить "
    "не будет продлевать "
    beefs
    beefs
    вчера в 14:53
    ну и правильно делает, подзаработал, пора домой...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 14:48
    Сэму большое спасибо и удачи!
    particular
    particular
    вчера в 14:45
    Более-менее прозрачная ситуация - без неразберихи, противоречивых заявлений и тайных поездок...
    makkie
    makkie
    вчера в 14:33
    Ожидаемо.
    Можно было уже сейчас подыскать замену, но, видимо, только летом будут суетиться. Надеюсь, что в Спартак придёт игрок не хуже Самуэля - можно из чемпионата Бельгии или Голландии, там есть ценные экземпляры.
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