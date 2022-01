«Брентфорд» объявил о продлении контракта с главным тренером

Пресс-служба «Брентфорда» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба и его тренерским штабом.

Новое соглашение датского специалиста будет действовать до лета 2025 года. Франк возглавляет «Брентфорд» с 2018 года, до этого он 2 года работал помощником главного тренера клуба.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025



📄 https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFC pic.twitter.com/aF1QViGRRY