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Каттани: «Игнатов – один из самых многообещающих игроков России»

вчера, 18:10

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о продлении контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым.

Это большое событие для «Спартака»? Да. На недавней пресс-конференции вопросы касались в основном тех, чьи контракты истекают в этом году. Но есть ведь и другие, не менее важные футболисты, сохранить которых – наш приоритет.

Игнатов – один из самых многообещающих игроков России. И подписать его на длительный срок было чрезвычайно важно. Это исполнитель, вокруг которого можно строить сильную команду. Просто уверен, что у Игнатова есть все, чтобы очень быстро стать для «Спартака» ключевым игроком.

Впереди у него яркое будущее. Как и у Пруцева: он уже понимает, что нужно делать для построения успешной карьеры. Он много работает, полон энтузиазма, у него много сильных сторон. Уже сейчас я им доволен, но буду еще счастливее, когда он выйдет на новый уровень. Уверен, это произойдет.

Какие именно сильные стороны Михаила особенно важны? Это игрок, способный поднять качество игры всей команды. У него отличное видение игры, движение, техника. Мне кажется, до сегодняшнего дня его потенциал раскрывался не полностью. Он способен приносить намного больше пользы.

И я очень рад, что мистер Ваноли первым сказал мне об этом. Он видит, что Игнатов способен дать команде намного больше. Я считаю, что для его карьеры работа с Ваноли будет очень полезной. Этот тренер способен вывести Михаила на топовый уровень.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 21:10
Просто уверен, что у Игнатова есть все, чтобы очень быстро стать для «Спартака» ключевым игроком.
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Сильно удивлюсь, если Игнатов сделает качественный скачок в Спартаке.
Пока всё очень неважно. Успешные матчи чередуются с провальными, нет стабильности и результативность хромает.
pomor45
pomor45
вчера в 21:07, ред.
Ну, много обещать - это у нас, как советы давать - охотно, бесплатно и в избытке.
Сп62
Сп62
вчера в 19:26, ред.
Именно видение поля в острых моментах хромает у Михаила. Авансы это ещё не гарантии.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:03
Пока только обещающий игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:50
Время покажет!
YVG
YVG
вчера в 18:27
Через полгода будет или в ростове или в Химках.
протон
протон
вчера в 18:21
Игнатов как Миранчук в сборной. Вот видно, что что-то в нем есть, но постоянно что-то мешает показать это
beefs
beefs
вчера в 18:13
не спеши, уже многих испортили...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:13
Осталось только узнать когда в аренду уйдёт.
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