Семшов: «С финансами „Зенита“ клуб сможет найти замену Ракицкому»

Бывший футболист «Зенита» высказался о возможном уходе из клуба . Контракт 32-летнего украинца истекает летом. Представитель игрока Максим Дудченко заявил, что клуб не делал никаких предложений по поводу продления контракта.

Иногда агенты дают такую информацию для того, чтобы клуб предложил игроку новый контракт. Такие слова бывают в пользу футболиста, но если брать Ракицкого, то это основная фигура в «Зените», столп обороны и достаточно квалифицированный игрок, который украшает наш чемпионат. Учесть уровень «Зенита», его финансовые возможности, они смогут приобрести топового защитника, но, все равно, Ракицкий – это потеря петербуржцев. Лучшее решение для «Зенита» – сохранить Ярослава, ведь он уже не первый год в команде, хорошо взаимодействует с партнерами.

Ракицкий уже не такой быстрый для игры в еврокубках? Если брать еврокубки, то там все наши команды не очень удачно выступают. Ракицкий же не один играет на футбольном поле, я бы не стал на этом заострять внимание. Многие хорошие игроки из наших топ-клубов выглядят неважно в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

Нужен ли теперь новый центральный защитник «Зениту»? Любой команде конкурентоспособные футболисты никогда не помешают. Они помогут расти друг другу. Из-за этого игрок становится сильным физически и ментально.