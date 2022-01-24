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Семшов: «С финансами „Зенита“ клуб сможет найти замену Ракицкому»

сегодня, 00:16

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном уходе из клуба Ярослава Ракицкого. Контракт 32-летнего украинца истекает летом. Представитель игрока Максим Дудченко заявил, что клуб не делал никаких предложений по поводу продления контракта.

Иногда агенты дают такую информацию для того, чтобы клуб предложил игроку новый контракт. Такие слова бывают в пользу футболиста, но если брать Ракицкого, то это основная фигура в «Зените», столп обороны и достаточно квалифицированный игрок, который украшает наш чемпионат. Учесть уровень «Зенита», его финансовые возможности, они смогут приобрести топового защитника, но, все равно, Ракицкий – это потеря петербуржцев. Лучшее решение для «Зенита» – сохранить Ярослава, ведь он уже не первый год в команде, хорошо взаимодействует с партнерами.

Ракицкий уже не такой быстрый для игры в еврокубках? Если брать еврокубки, то там все наши команды не очень удачно выступают. Ракицкий же не один играет на футбольном поле, я бы не стал на этом заострять внимание. Многие хорошие игроки из наших топ-клубов выглядят неважно в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

Нужен ли теперь новый центральный защитник «Зениту»? Любой команде конкурентоспособные футболисты никогда не помешают. Они помогут расти друг другу. Из-за этого игрок становится сильным физически и ментально.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:17
Так тому и быть.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:18
не с финансами зЕНИТА а с государственным БЮДЖЕТОМ
не путай Семшов
lotsman
lotsman
сегодня в 09:01
Лучше бы продлить контракт с Ракицким.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:24
Нужно договориться хотя бы ещё на один год.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:05
Ракицкий не самый слабый игрок.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:03, ред.
Ракицкого, вероятнее всего, подпишут ещё на год-два, никуда он не уйдёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:57
У зенита финансов нет, финансы у газпрома.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:53
Зачем искать когда он уже есть
vinyardrip
vinyardrip ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 06:32
Да!! Еще лет 15!!))Отличный (особенный) чпокионат РЫСЫФЫСЫСЫСЫРР)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:24
Усиление для еврокубков не помешает, а Ракицкого можно оставить - в РПЛ он уж точно пригодится.
112910415
112910415
сегодня в 06:02
не худо бы это продемонстрировать !
f8nxrzyvw4my
f8nxrzyvw4my
сегодня в 03:38
Пора забыть о нем.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:16, ред.
Ракицкий один из немногих которые приносят пользу Зениту , а тем более с его опытом он может как раз принести больше пользы в еврокубках. Его в любом случае лучше оставить в клубе , а пол состава Зенита можно будет вполне убрать. И уж действительно с деньгами 💸 💰 💸 💰 💸 💰 которыми располагает спонсор Зенита Газпром, можно было уже давным давно создать такой проект и команду , которая могла бы быть конкурентно способным коллективом на европейской арене . А не каждый год вылетать от туда как просто статисты в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. И пора бы уже поменять никчёмного Семака на качественного тренера с которым Зенит мог себя проявить в еврокубках. С таким составом который имеет сейчас Зенит, команда способна и без Семака играть также как и с ним , разницы особой не будет, а может быть даже лучше бы играли . Никогда не забуду когда играли в Питере игру с Мальмё, которая никак уже не влияла на расклад в турнирной таблицы, и он выпустил на поле пять защитников. И именно в этой встрече Ракицкий спас Зенит от проигрыша и гнал всю команду вперёд, а Семак сидел и наблюдал за происходящим . Вот вам и гений Семака. Лучше уж вместо Семака Ракицкого поставить как играющего тренера, а Семаку сказать досвидули ! Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:57
Ракицкий один из немногих которые приносят пользу Зениту , а тем более с его опытом он может как раз принести больше пользы в еврокубках.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:26
Деньги то не Зенита)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:58, ред.
Ракицкий еще способен принести пользу нашему чемпиону.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:44
Конечно сможет, и найдёт!
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