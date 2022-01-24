Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые с сентября 2018 года

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вчера, 20:58

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» получил вызов в сборную Италии.

Это первый вызов для игрока в национальную команду с сентября 2018 года.

Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини пригласил 31-летнего Балотелли на предстоящий сбор национальной команды на базе в Коверчано (26-28 января).