Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые с сентября 2018 года

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли получил вызов в сборную Италии.
Это первый вызов для игрока в национальную команду с сентября 2018 года.
Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини пригласил 31-летнего Балотелли на предстоящий сбор национальной команды на базе в Коверчано (26-28 января).
Летом прошлого года Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022.
31-летний футболист выступал за Италию на двух крупных турнирах. На Евро-2012 его два гола принесли победу со счетом 2:1 над Германией в полуфинале, в то время как он был в составе итальянской команды, которая потерпела крах на групповом этапе чемпионата мира 2014 года.
Он такой - он Балотелли! Мог бы стать примером, но не стал. Хотя, если Манчини вызвал его - или у него есть план, или Манчини пора уходить. Посмотрим что будет с Балотелли. Манчини хочет интриги?
31-летний футболист выступал за Италию на двух крупных турнирах. На Евро-2012 его два гола принесли победу со счетом 2:1 над Германией в полуфинале, в то время как он был в составе итальянской команды, которая потерпела крах на групповом этапе чемпионата мира 2014 года.
Он такой - он Балотелли! Мог бы стать примером, но не стал. Хотя, если Манчини вызвал его - или у него есть план, или Манчини пора уходить. Посмотрим что будет с Балотелли. Манчини хочет интриги?