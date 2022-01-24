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Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые с сентября 2018 года

вчера, 20:58

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли получил вызов в сборную Италии.

Это первый вызов для игрока в национальную команду с сентября 2018 года.

Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини пригласил 31-летнего Балотелли на предстоящий сбор национальной команды на базе в Коверчано (26-28 января).

Летом прошлого года Балотелли заявил, что хочет пробиться в состав сборной Италии на ЧМ-2022.

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Все комментарии
wz9p55d3knbc
wz9p55d3knbc
сегодня в 04:49
Толку с него всё равно не будет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:44
Тренер решил взбодрить сборную.
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен
сегодня в 02:49
Раньше при просмотре игры сборной Испании, присутствие Балотелли дико резало глаза.
Но сейчас, когда сборные Франции, Англии, Голландии чернее ночи
Наличие одного негра в Италии думаю особо никто не заметит
karnager
karnager ответ y39tbynehd5h (раскрыть)
вчера в 23:48
Манчини знает его по МС, знает как работать с этим черным
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:01
Значит неплохо играл последнее время.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:29
Супер Марио ну ниче посмотрим
kasyak7
kasyak7
вчера в 22:28
Итальянский Рукаку,ой то есть итальянский Дзюба
1bear
1bear
вчера в 22:18
просто Манчини даёт своему протеже последний шанс
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:37
Он любимчик Манчини.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:22
Манчини не знает что делать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:20
Это просто жесть
y39tbynehd5h
y39tbynehd5h
вчера в 21:19
У Манчини кризис
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:17
Глупость от Манчини
drug01
drug01
вчера в 21:16
Значит ещё есть порох
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:14
Нападающий «Аданы Демирспор» Балотелли, сыгравший 36 матчей за сборную Италии, не играл за свою национальную команду с сентября 2018 года. Манчини в своем первом матче в качестве тренера в мае 2018 года вызвал Балотелли на свой первый матч за более чем четыре года.

31-летний футболист выступал за Италию на двух крупных турнирах. На Евро-2012 его два гола принесли победу со счетом 2:1 над Германией в полуфинале, в то время как он был в составе итальянской команды, которая потерпела крах на групповом этапе чемпионата мира 2014 года.

Он такой - он Балотелли! Мог бы стать примером, но не стал. Хотя, если Манчини вызвал его - или у него есть план, или Манчини пора уходить. Посмотрим что будет с Балотелли. Манчини хочет интриги?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:13
ну, вот есть возможность показать себя и свою сборную
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:11
Ну, здравствуй, геморр!
particular
particular
вчера в 21:09
Оплот самотдачи, образец дисциплинированности и идеал командного игрока - вот кого не хватало в сборной :))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:00
Мдяяя! Я думаю это бомба замедленного действия))
протон
протон
вчера в 21:00
Ему 31 год уже... А как будто бы вчера ещё Маур с ним в Интере няньчился... Время летит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Терь главное чтоб не пожалели что вызвали
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