Смолов выйдет в старте «Динамо» в первом матче в 2022 году.

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сегодня, 16:34

Нападающий выйдет в стартовом составе «Динамо» в первом контрольном матче в 2022 году. Московский клуб на сборе в Катаре сыграет с командой Вооруженных сил Катара.

«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Ордец, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Сулаквелидзе, Захарян, Грулев, Жуковский, Смолов.

Начало матча запланировано на 17:15 мск.

Недавно Смолов рассказал о своих впечатлениях от сборов в «Динамо».