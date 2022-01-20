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Смолов выйдет в старте «Динамо» в первом матче в 2022 году

сегодня, 16:34

Нападающий Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе «Динамо» в первом контрольном матче в 2022 году. Московский клуб на сборе в Катаре сыграет с командой Вооруженных сил Катара.

«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Ордец, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Сулаквелидзе, Захарян, Грулев, Жуковский, Смолов.

Начало матча запланировано на 17:15 мск.

Недавно Смолов рассказал о своих впечатлениях от сборов в «Динамо».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:50
Настает момент истины.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:15
Смолов выйдет в старте «Динамо» в первом матче в 2022 году.
И всё же ситуация со Смоловым , мне больше напоминает пиар акцию ПСЖ с Месси. Вовлечение большего количества болельщиков и рекламных спонсоров вокруг клуба и Смолова . Ну никак не связанная с самой игрой, а тем более с усилением состава и самой игры в которую наврядли он сможет вписаться. Динамо сейчас играет в быстрый креативный современный футбол ⚽️, в котором просто нет места для Смолова исходя из ряда естественных причин . У него нет той скорости которую демонстрирует молодёжь Динамо, а игра Локо в которой играл ещё совсем не так давно, координально отличалась по стилю от Динамовской. Мало того он и в Локо уже был совсем не тем на кого могли рассчитывать тренерский штаб и партнёры. Статистика его игр за Локо и в сборной говорит сама за себя , а годы берут своё и никуда от этого не деться. Единственный вариант для Смолова стать просто старшим наставником на тренировках, в раздевалке , ничего не значащих матчах и в экстра случаях. Моё субъективное мнение по поводу игры Смолова за Динамо. В любом случае пожелаю Динамо Удачи !!! Всем Добра !!!
lotsman
lotsman
сегодня в 17:12
Решили проверить, на что он способен.
баск
баск
сегодня в 16:58
В этом составе будет интересно посмотреть на Кирю Жуковского..

Он ведь на сборы не планировался, в последний момент его прицепили.
Вместо заболевшего Галкина, видимо.

У парня неожиданный шанс, тем более, что по сравнению с Захаряном, Тюкавиным и Гладышевым он форменный старикан уже (через месяц 20 лет)..
)))
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 16:50
Бога в Сассуоло играет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:45
Страна прильнула вся к экранам
(ну разве что не вся немного),
выходит СМОЛОВ за "ДИНАМО"!
Айда,братва,смотреть на бога!
beefs
beefs
сегодня в 16:43
Еще один сачек...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:42
Сплав опыта и молодости
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:41
Рано планировать ...
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