Смолов выйдет в старте «Динамо» в первом матче в 2022 году.

Нападающий Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе «Динамо» в первом контрольном матче в 2022 году. Московский клуб на сборе в Катаре сыграет с командой Вооруженных сил Катара.
«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Ордец, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Сулаквелидзе, Захарян, Грулев, Жуковский, Смолов.
Начало матча запланировано на 17:15 мск.
Недавно Смолов рассказал о своих впечатлениях от сборов в «Динамо».
И всё же ситуация со Смоловым , мне больше напоминает пиар акцию ПСЖ с Месси. Вовлечение большего количества болельщиков и рекламных спонсоров вокруг клуба и Смолова . Ну никак не связанная с самой игрой, а тем более с усилением состава и самой игры в которую наврядли он сможет вписаться. Динамо сейчас играет в быстрый креативный современный футбол ⚽️, в котором просто нет места для Смолова исходя из ряда естественных причин . У него нет той скорости которую демонстрирует молодёжь Динамо, а игра Локо в которой играл ещё совсем не так давно, координально отличалась по стилю от Динамовской. Мало того он и в Локо уже был совсем не тем на кого могли рассчитывать тренерский штаб и партнёры. Статистика его игр за Локо и в сборной говорит сама за себя , а годы берут своё и никуда от этого не деться. Единственный вариант для Смолова стать просто старшим наставником на тренировках, в раздевалке , ничего не значащих матчах и в экстра случаях. Моё субъективное мнение по поводу игры Смолова за Динамо. В любом случае пожелаю Динамо Удачи !!! Всем Добра !!!
И всё же ситуация со Смоловым , мне больше напоминает пиар акцию ПСЖ с Месси. Вовлечение большего количества болельщиков и рекламных спонсоров вокруг клуба и Смолова . Ну никак не связанная с самой игрой, а тем более с усилением состава и самой игры в которую наврядли он сможет вписаться. Динамо сейчас играет в быстрый креативный современный футбол ⚽️, в котором просто нет места для Смолова исходя из ряда естественных причин . У него нет той скорости которую демонстрирует молодёжь Динамо, а игра Локо в которой играл ещё совсем не так давно, координально отличалась по стилю от Динамовской. Мало того он и в Локо уже был совсем не тем на кого могли рассчитывать тренерский штаб и партнёры. Статистика его игр за Локо и в сборной говорит сама за себя , а годы берут своё и никуда от этого не деться. Единственный вариант для Смолова стать просто старшим наставником на тренировках, в раздевалке , ничего не значащих матчах и в экстра случаях. Моё субъективное мнение по поводу игры Смолова за Динамо. В любом случае пожелаю Динамо Удачи !!! Всем Добра !!!
Он ведь на сборы не планировался, в последний момент его прицепили.
Вместо заболевшего Галкина, видимо.
У парня неожиданный шанс, тем более, что по сравнению с Захаряном, Тюкавиным и Гладышевым он форменный старикан уже (через месяц 20 лет)..
)))
Он ведь на сборы не планировался, в последний момент его прицепили.
Вместо заболевшего Галкина, видимо.
У парня неожиданный шанс, тем более, что по сравнению с Захаряном, Тюкавиным и Гладышевым он форменный старикан уже (через месяц 20 лет)..
)))
(ну разве что не вся немного),
выходит СМОЛОВ за "ДИНАМО"!
Айда,братва,смотреть на бога!
(ну разве что не вся немного),
выходит СМОЛОВ за "ДИНАМО"!
Айда,братва,смотреть на бога!