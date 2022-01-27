Влахович может взять 7-й номер в «Ювентусе»

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сегодня, 13:40

Нападающий «Фиорентины» переходит в «Ювентус».

Tuttosport сообщает, что в туринском клубе сербский форвард может взять 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. В «Фиорентине» Влахович играет под 9-м номером, однако в «Ювентусе» он закреплен за Альваро Моратой.

Отмечается, что туринский клуб ждет Влаховича для прохождения медосмотра, но перед этим Душану нужно сдать отрицательный тест на коронавирус. На прошлой неделе игрок заразился ковидом, завтра он сдаст новый тест.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов платить Влаховичу 7 млн евро в год.