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Влахович может взять 7-й номер в «Ювентусе»

сегодня, 13:40

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович переходит в «Ювентус».

Tuttosport сообщает, что в туринском клубе сербский форвард может взять 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. В «Фиорентине» Влахович играет под 9-м номером, однако в «Ювентусе» он закреплен за Альваро Моратой.

Отмечается, что туринский клуб ждет Влаховича для прохождения медосмотра, но перед этим Душану нужно сдать отрицательный тест на коронавирус. На прошлой неделе игрок заразился ковидом, завтра он сдаст новый тест.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов платить Влаховичу 7 млн евро в год.

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Все комментарии
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сегодня в 15:40
надо брать 7ку
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:19
Пока Роналду не вернулся надо брать свободную "семёрку"))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:46
Надо бы затмить Роналду.
протон
протон
сегодня в 14:24
Возможно, что я ошибаюсь, потому что мало смотрел «новый» Юве, из прям последнего только матч с Миланом. Сложилось ощущение, что Влахович далеко не первоочерёдная необходимость для туринцев. Кто смотрит чаще, скажите что думаете о переходе?
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 14:01
И Кокошу им в нагрузку
Elliada
Elliada
сегодня в 13:51
Этот номер проклятый. Предыдущий владелец номера разрушил клуб
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:42
Хороший счастливый номер,удачи ему!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:41
Морату возвратить!
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