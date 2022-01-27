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ЦСКА заинтересовался 31-летним вингером «Сантоса» Мариньо

сегодня, 12:10

ЦСКА интересен правый вингер «Сантоса» Мариньо Сантос.

По данным Goal, в подписании 31-летнего игрока заинтересованы «армейцы» и клубы из ОАЭ, однако наиболее серьезный интерес к Мариньо проявляет «Фламенго». Сам футболист хочет перейти в стан красно-черных, но «Сантос» предпочел бы продать игрока в зарубежный клуб.

Контракт Мариньо с «Сантосом» истекает в декабре. В июне он может подписать контракт с любой командой, однако «Фламенго» хочет оформить трансфер уже сейчас.

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 16:32
а у него обе ноги? а то "Газмяс" купил одноногого
valt134
valt134
сегодня в 16:30
Мда... Видимо, совсем плохи дела у ЦСКА...
lotsman
lotsman
сегодня в 15:52
Совсем молоденький.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:38
Вот и не знаешь что лучше - соплячьё или старичьё ?! )
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:23
На очереди 41-летние?
ДСА
ДСА
сегодня в 14:47
Теперь мы еще и предпенсионеров из Южной Америки выписываем.
протон
протон
сегодня в 14:18
31 год всего, молодой и перспективный)
Странно, что не 51 год. Сырой.
112910415
112910415
сегодня в 13:45
источнику хотелось что-нибудь придумать, а фантазии-то и нет !
вот и получилось то, что получилось
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:38
ЦСКА старается экономить деньги.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:18
Не нужен этот старичок - определенно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:17
Бредливее бреда не бывает.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:12
31 год поздновато для армии))
1 984
1 984
сегодня в 13:11
Надо ли договариваться?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:56
А где свои воспитанники?

Только и читаем, что "ЦСКА заинтересовался..., купил..."
Futurista
Futurista
сегодня в 12:47
31 ?...еще играть и играть...

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:46
Вингер это хорошо, а форвард гораздо лучше.
Утка.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:42
Вообще не понимаю и не верю зачем такая утка ???)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:41
На кой им пенс?))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:34
Трудно что либо сказать. Время покажет
Cat01
Cat01
сегодня в 12:22
Зачем такой старина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:11
Почта России рулит...
yyctqccuh8uc
yyctqccuh8uc
сегодня в 12:11
Им бы лучше Наташиньо
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