ЦСКА заинтересовался 31-летним вингером «Сантоса» Мариньо

ЦСКА интересен правый вингер «Сантоса» Мариньо Сантос.
По данным Goal, в подписании 31-летнего игрока заинтересованы «армейцы» и клубы из ОАЭ, однако наиболее серьезный интерес к Мариньо проявляет «Фламенго». Сам футболист хочет перейти в стан красно-черных, но «Сантос» предпочел бы продать игрока в зарубежный клуб.
Контракт Мариньо с «Сантосом» истекает в декабре. В июне он может подписать контракт с любой командой, однако «Фламенго» хочет оформить трансфер уже сейчас.
Странно, что не 51 год. Сырой.
Странно, что не 51 год. Сырой.
вот и получилось то, что получилось
вот и получилось то, что получилось
Только и читаем, что "ЦСКА заинтересовался..., купил..."
Только и читаем, что "ЦСКА заинтересовался..., купил..."
https://www.youtube.com/watch?v=Att5M1oCJTo
Утка.
Утка.