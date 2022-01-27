ЦСКА заинтересовался 31-летним вингером «Сантоса» Мариньо

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сегодня, 12:10

ЦСКА интересен правый вингер «Сантоса» Мариньо Сантос.

По данным Goal, в подписании 31-летнего игрока заинтересованы «армейцы» и клубы из ОАЭ , однако наиболее серьезный интерес к Мариньо проявляет «Фламенго». Сам футболист хочет перейти в стан красно-черных, но «Сантос» предпочел бы продать игрока в зарубежный клуб.

Контракт Мариньо с «Сантосом» истекает в декабре. В июне он может подписать контракт с любой командой, однако «Фламенго» хочет оформить трансфер уже сейчас.