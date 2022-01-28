Агент Сафонов: «„Рубин“ пострадал от перехода Азмуна в „Байер“»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на грядущий переход форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».
Пострадал и «Рубин», который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из «Зенита» в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.
Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за «Зенит» так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в РПЛ, и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам «Зенита» полагаются солидные бонусы. Чем не стимул?
А какие поля и условия у нас до апреля рассказывать не надо, на ровном месте можно в лазарет
А какие поля и условия у нас до апреля рассказывать не надо, на ровном месте можно в лазарет