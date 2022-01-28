Агент Сафонов: «„Рубин“ пострадал от перехода Азмуна в „Байер“»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на грядущий переход форварда «Зенита» в «Байер».

Пострадал и «Рубин», который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из «Зенита» в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.