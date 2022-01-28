ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Сафонов: «„Рубин“ пострадал от перехода Азмуна в „Байер“»

сегодня, 09:59

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на грядущий переход форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».

Пострадал и «Рубин», который должен был получить 20 процентов от трансфера при переходе форварда из «Зенита» в другой клуб. Но в итоге никаких денег не увидит.

Теперь многие задаются вопросом: будет ли у Азмуна мотивация биться в оставшиеся месяцы за «Зенит» так же, как делал это раньше? Не снизит ли к себе требования? Думаю, подобные опасения напрасны. И за победу в РПЛ, и за успешное выступление в Лиге Европы игрокам «Зенита» полагаются солидные бонусы. Чем не стимул?

Все новости
Ганчаренко: «Зарема говорила Федуну, что Кононов вялый»
Сегодня, 15:56
Ганчаренко: «Никуда я не пропадал, номер не менял»
Сегодня, 14:53
Булатов: «Соболев не симулянт. Нормальный нападающий»
Сегодня, 12:09
Хендрикс: «Не думаю, что у меня был шанс проявить себя в „Спартаке“»
Сегодня, 11:32
Тренер «Крыльев Советов»: «Сергеев может заменить Дзюбу»
Вчера, 21:27
Сенников объяснил, почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА
Вчера, 20:47
Сортировать
Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 14:04
Азмун некрасиво поступил - оставил Рубин без гроша))))))
Misha78
Misha78
сегодня в 13:59
Уж такие прям страдальцы Рубин, 20 процентов не получат своих.
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 13:12
Этот северный пансионат из переспективных делает ущербных, а потом продать толком не может.
YVG
YVG ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:35
У коней всегда, уже много лет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:22
Агент так и не сказал, а корреспондент не удосужился у него спросить, почему пострадает "Рубин", который не получит 20% от перехода Азмуна. Что за непрофессионализм ?...
4RT
4RT
сегодня в 11:23
Нечего было Рубину прогибаться под Зенит. Всех своих лидеров по дешёвке туда отдают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:18
От зенита одни проблемы.
112910415
112910415
сегодня в 10:58
так бывает ... в чужом пиру похмелье !
старина
старина
сегодня в 10:49
А сколько страдают клубы от агентских игр?
kust07
kust07
сегодня в 10:45, ред.
Зенит оставил Рубин без денег,а мог и продать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:41
Все претензии к зениту
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 10:41
Скоро все мало мальские хорошие игроки уедут с РПЛ
lotsman
lotsman
сегодня в 10:37
В чём пострадал Рубин? В том, у Азмуна заканчивается контракт? Так забирали бы его себе, бесплатно.
af8by45e2cxk
af8by45e2cxk
сегодня в 10:25
Типичное кидалово от газпрёма
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:22
Но обида то есть, и это будет давить.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:17, ред.
Еслиб Сердару жизненно необходимы были эти солидные бонусы он бы остался, но он выбрал новый этап карьеры и жизни, куда более высокий их уровень. А это больше любых бонусов. Так что травмы он не захочет получать точно, чтобы войти в новую жизнь абсолютно здоровым.
А какие поля и условия у нас до апреля рассказывать не надо, на ровном месте можно в лазарет
drug01
drug01
сегодня в 10:13
Всё это плохо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100