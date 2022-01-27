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Сенников объяснил, почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА

вчера, 20:47

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Сенников прокомментировал переход полузащитника Константина Кучаева в «Рубин».

На мой взгляд, Кучаев правильно сделал, что перешел в «Рубин». Надо было принимать какое-то решение, потому что в ЦСКА он играл нестабильно. Если в «Рубине» у Кучаева будет постоянная игровая практика, это пойдет ему на пользу.

Почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА? Были травмы, пропустил много игр. Всегда тяжело набирать форму после повреждений. Плюс постоянные смены игровых моделей, ротация тренерского штаба. Тяжело после травмы подстраиваться под что-то новое. Если бы он остался в ЦСКА, то, конечно, помог бы клубу. С другой стороны, руководство поступило верно, так как Константин не являлся игроком стартового состава, а тогда зачем его держать на лавке и выпускать на последние 50 минут. Молодому парню надо развиваться и прогрессировать.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:23
Все правильно обьяснил.
pomor45
pomor45
вчера в 23:43
Все всё знают про Кучаева, кроме его самого.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:31
Столько браку , сколько у Облякова нет ни у кого.
isamsn
isamsn
вчера в 21:17
Кучаев игрок хороший и пользы от него на поле намного больше чем от Облякова, Ахметова и Зайнудинова . Вначале Гончаренко держал его на лавке, затем по инерции Лёша. Правильно что перешёл. Может игровой практики доберёт. Удачи!
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:11
Да, "последние 50 минут" конечно ОЧЕНЬ весомый аргумент. Какая-то подачка милостыни...
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:09
На "последние" 50 минут это сильно)
протон
протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:09
"Ловят звездочку" и, получив приличный контракт, начинают регрессировать. Тактические маньяки вроде Ганчаренко были в экстазе от универсальности Ивана, но хочется красивого футбола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
Сенников объяснил, почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА .
Удивительно какие причины нашёл Сенников . Были тавмы !?! А что есть такие футболисты которые не получают травм и у которых после этого не бывает реабилитационного периода?! И смены тренеров и что естественно смены игровой модели игры и даже переходов на не свойственные позиции. Я думаю все игроки проходят через всё это . Просто нужно бывает работать над собой и добиваться того чтобы завоёвывать место в основном составе . Хотя этого времени у него всегда было предостаточно. И что значит вообще выражение, - выпускать его на последние 50 минут??? Сенников что забыл что полный матч состоит всего из 90 минут игрового времени. У него есть теперь новая команда где он сможет доказать свою конкурентно способность и убедить всех в своей значимости . Удачи ! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:03
Просто удивительно чем они так всех тренеров заворожили???
cska59
cska59 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:55
Неприкасаемые парни.
Cat01
Cat01
вчера в 20:54
желаем заиграть там!!!
протон
протон
вчера в 20:53
Нормально мы всех перспективных воспитанников раздали...зато Обляков с Ахметовым наше все!
beefs
beefs
вчера в 20:51
как грамотно все разложил...
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