Сенников объяснил, почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА .

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Сенников прокомментировал переход полузащитника Константина Кучаева в «Рубин».
На мой взгляд, Кучаев правильно сделал, что перешел в «Рубин». Надо было принимать какое-то решение, потому что в ЦСКА он играл нестабильно. Если в «Рубине» у Кучаева будет постоянная игровая практика, это пойдет ему на пользу.
Почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА? Были травмы, пропустил много игр. Всегда тяжело набирать форму после повреждений. Плюс постоянные смены игровых моделей, ротация тренерского штаба. Тяжело после травмы подстраиваться под что-то новое. Если бы он остался в ЦСКА, то, конечно, помог бы клубу. С другой стороны, руководство поступило верно, так как Константин не являлся игроком стартового состава, а тогда зачем его держать на лавке и выпускать на последние 50 минут. Молодому парню надо развиваться и прогрессировать.
Удивительно какие причины нашёл Сенников . Были тавмы !?! А что есть такие футболисты которые не получают травм и у которых после этого не бывает реабилитационного периода?! И смены тренеров и что естественно смены игровой модели игры и даже переходов на не свойственные позиции. Я думаю все игроки проходят через всё это . Просто нужно бывает работать над собой и добиваться того чтобы завоёвывать место в основном составе . Хотя этого времени у него всегда было предостаточно. И что значит вообще выражение, - выпускать его на последние 50 минут??? Сенников что забыл что полный матч состоит всего из 90 минут игрового времени. У него есть теперь новая команда где он сможет доказать свою конкурентно способность и убедить всех в своей значимости . Удачи ! Всем Добра !!!
Удивительно какие причины нашёл Сенников . Были тавмы !?! А что есть такие футболисты которые не получают травм и у которых после этого не бывает реабилитационного периода?! И смены тренеров и что естественно смены игровой модели игры и даже переходов на не свойственные позиции. Я думаю все игроки проходят через всё это . Просто нужно бывает работать над собой и добиваться того чтобы завоёвывать место в основном составе . Хотя этого времени у него всегда было предостаточно. И что значит вообще выражение, - выпускать его на последние 50 минут??? Сенников что забыл что полный матч состоит всего из 90 минут игрового времени. У него есть теперь новая команда где он сможет доказать свою конкурентно способность и убедить всех в своей значимости . Удачи ! Всем Добра !!!