Сенников объяснил, почему у Кучаева не получилось заиграть в ЦСКА .

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал переход полузащитника в «Рубин».

На мой взгляд, Кучаев правильно сделал, что перешел в «Рубин». Надо было принимать какое-то решение, потому что в ЦСКА он играл нестабильно. Если в «Рубине» у Кучаева будет постоянная игровая практика, это пойдет ему на пользу.