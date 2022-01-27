Тренер «Крыльев Советов»: «Сергеев может заменить Дзюбу»

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился мнением о переходе нападающего в «Зенит».

Какая оптимальная позиция Сергеева? По мне это, конечно, девятка. Это Левандовски, Бензема. Первая линия атаки, какой она должна быть. У меня нет в Ване сомнений. Когда еще в 2019-м Сергеев пришел в «Крылья», я сказал, что он очень много забьет. Стиль игры «Крыльев» требовал бомбардира, мы задыхались без него. Мяч катался по вратарской, часто доходит до зон, где можно забивать — а некому было. И если появляется такая забивающая девятка, то это девятка очень результативна.

Может ли Сергеев заменить Дзюбу? Заменить — да, может. А сходств нет, это совсем другой стиль игры.