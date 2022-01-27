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Тренер «Крыльев Советов»: «Сергеев может заменить Дзюбу»

вчера, 21:27

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился мнением о переходе нападающего Ивана Сергеева в «Зенит».

Какая оптимальная позиция Сергеева? По мне это, конечно, девятка. Это Левандовски, Бензема. Первая линия атаки, какой она должна быть. У меня нет в Ване сомнений. Когда еще в 2019-м Сергеев пришел в «Крылья», я сказал, что он очень много забьет. Стиль игры «Крыльев» требовал бомбардира, мы задыхались без него. Мяч катался по вратарской, часто доходит до зон, где можно забивать — а некому было. И если появляется такая забивающая девятка, то это девятка очень результативна.

Может ли Сергеев заменить Дзюбу? Заменить — да, может. А сходств нет, это совсем другой стиль игры.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:29
Поживём - увидим.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:39
Дзюбу давно пора менять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:18
Мне стало интересно понаблюдать за рукоблудом в весенних играх.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:15
Будем посмотреть..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:12
Сможет ли Сергеев заменить Дзюбу? В области футбола - возможно, а в медиапространстве можно даже не пытаться.
Cat01
Cat01
вчера в 21:55
Слишком большие авансы...
ZeroRiot
ZeroRiot
вчера в 21:47
Тренер Крыльев просто не знает, что Дзюба, незаменимый (по версии самого Дзюбы).
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:37
Конечно Сергеев это не Дзюба.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:32
Очень хорошо!
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