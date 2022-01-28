Ганчаренко: «Никуда я не пропадал, номер не менял»

Бывший наставник «Краснодара» прокомментировал свой уход из клуба.

Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.

Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону. Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия… А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.

О расторжении контракта я прочитал на сайте.