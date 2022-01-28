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Ганчаренко: «Никуда я не пропадал, номер не менял»

сегодня, 14:53

Бывший наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал свой уход из клуба.

Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.

Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону. Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия… А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.

О расторжении контракта я прочитал на сайте.

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kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:59
Молодец,сор и других прочих разговоров из избы не выносит
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 15:56
Вполне достойный ответ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:54
Молодец, что ценит Галицкого.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:47
НИкуда он не пропадал,просто он пока-"неуловимый Джо". К концу сезона вторая восьмёрка(кроме "Спартака") найдёт ему место для лохоторонства с прокормом.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 15:34
Мне кажется ему можно себя попробовать в Италии Серии Б.
С его футболом от печки самое то.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:23
Что за паника, он не ваш клиент
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:14
Если звонит телефон, то в любом случае надо отвечать на звонок даже, если сильно занят, то перезвонить хотя бы, тем более когда видишь, что звонит Босс.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:03
Так и надл отвечать
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