Ганчаренко: «Никуда я не пропадал, номер не менял»

Бывший наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал свой уход из клуба.
Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого. Никуда я не пропадал, номер не менял. У меня всегда работает и белорусский, и российский телефон.
Я попробую закрыть эту тему. Мои амбиции немножко меньше того, что сделал Галицкий. Человек столько сделал для футбола, что у меня язык вообще не поворачивается что-то плохое говорить в эту сторону. Говорят, у «Краснодара» такой стадион, база, академия… А когда ты туда сам попадаешь, то понимаешь, насколько щепетильно все сделано для футбола.
О расторжении контракта я прочитал на сайте.
С его футболом от печки самое то.
С его футболом от печки самое то.