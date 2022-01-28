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Булатов: «Соболев не симулянт. Нормальный нападающий»

сегодня, 12:09

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался по поводу игры форварда «Спартака» Александра Соболева.

Для меня Соболев не симулянт. Нормальный нападающий. Просачивались данные по его контракту – а вокруг «Спартака» всегда много людей, которые чуть что начинают клевать. Дал бы Соболеву совет в духе «Собачьего сердца»: не читайте комментариев в интернете. Занимайтесь своим делом. А по поводу падений – это часть игры, работы футболиста. Надо делать все, чтобы победить – значит, будем.

Говорю игрокам атаки «Крыльев»: «Если вы нашли момент, и к вам катятся – найдите правильный момент для контакта». Это тоже искусство – упасть и заработать голевой шанс для своей команды.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:58
Сейчас многие симулируют. Это все с Роналду пошло. Он подал плохой пример.
311
311
сегодня в 15:46
Вот кто научил нырять соболя!)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:17
Конечно нормальный,просто деревянный
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:56
Соболев скорее всего был нормальным нападающим до прихода в Спартак.
Сейчас сильно сдал,его игра пошла по накатанной вниз. Стал лнивым ,сонным.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 13:42
Ага, вокруг все слепые, а Соболев Робин Гуд...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:40
Норный зверёк-падунец,обученный братьями по разуму из морской среды.В конце-концов,вся жизнь вышла из океанской пучины.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 13:07
Нормального нападающего дельфином не назовут.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:00
Да. Правильно упасть, это часть игры футболиста.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 12:48
Ну да, все же без глаз футбол смотрят и не видят его нырков постоянных. И истерик в сторону судьи после каждого нырка
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:42
Я то думал его Тедеско научил быть "дельфином", а оказывается его ещё в КС этому искусству обучали, а Тедеско только огранил этот "алмаз".
Вот пока у нас такие тренеры, то и игроков высокого уровня не будет.
Gahi
Gahi
сегодня в 12:36
Многих тренеров команд нужно самих ещё учить, чтобы они могли правильно воспитывать и готовить футболистов. Которые набравшись опыта и большого искусства владения мячом не искали контакта, чтобы нырнуть в штрафной и упасть, после чего настойчиво просить у арбитра одиннадцатиметровый штрафной удар. А нужно тренировать так, чтобы футболисты могли искусно забивать мячи в ворота своих соперников и обладали дриблингом чтобы уходить от защитников и забивать голы, а не падать как подкошенные при малейшего касания игроком противника. Удачи
Cat01
Cat01
сегодня в 12:36
Он просто самоуверен... Похож на Дзюбу
YVG
YVG
сегодня в 12:32
А почему нормального нападающего все считают дельфином?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:31
Может, и не симулянт. Но кто бы догадался спросить у Соболева, почему после каждого столкновения он валится на землю, как куль с мукой.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:28
Ну..... тренеру всегда виднее
makkie
makkie
сегодня в 12:27
Соболеву действительно нужно меньше падать в некоторых эпизодах.

Вспоминаю, как в матче против Динамо Саша устоял на ногах с висевшими на нём соперниками, развернулся и отдал пас на Мозеса - в итоге Спартак забил гол и сравнял счёт.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:25
Приветствую! Сейчас через одного дельфины и не только у нас. Рон Неймар этот список бесконечно. Просто про одних говорят как Станиславский : не верю. А другим верят! Ну или делают вид что верят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:20
Соболев - нормально падающий ! ))))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:10
Недаром его кличут дельфином
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