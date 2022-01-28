Булатов: «Соболев не симулянт. Нормальный нападающий»

Тренер «Крыльев Советов» высказался по поводу игры форварда «Спартака» .

Для меня Соболев не симулянт. Нормальный нападающий. Просачивались данные по его контракту – а вокруг «Спартака» всегда много людей, которые чуть что начинают клевать. Дал бы Соболеву совет в духе «Собачьего сердца»: не читайте комментариев в интернете. Занимайтесь своим делом. А по поводу падений – это часть игры, работы футболиста. Надо делать все, чтобы победить – значит, будем.

Говорю игрокам атаки «Крыльев»: «Если вы нашли момент, и к вам катятся – найдите правильный момент для контакта». Это тоже искусство – упасть и заработать голевой шанс для своей команды.