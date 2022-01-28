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Калиниченко считает, что игра Ваноли будет похожа на футбол Тедеско

вчера, 20:07

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о первом матче «красно-белых» под руководством Паоло Ваноли. Московский клуб сыграл вничью со «Слованом» (2:2).

Ну что, обычный контрольный матч. Нет смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной, скорее всего, будет вариант с тремя центральными защитниками. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках. Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это, скорее, будет похоже на футбол Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных игр. За сим, наверное, по этой игре всё. Результат, как ни банально, вторичен. Но и он мог быть другим. Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 22:15
Лечится вам надо...
протон
протон
вчера в 20:27
Макс как обычно!! Сама адекватность!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:16
Наблюдаем дальше как Спартак будет проигрывать.
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