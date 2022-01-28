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Ваноли: «Сейчас цель — не смотреть на результат, а смотреть на рост»

вчера, 18:34

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ничью в товарищеском матче против «Слована» из Братиславы (2:2).

Сегодня меня в первую очередь интересовало, чтобы все смогли сыграть по 45 минут. Сейчас мы очень много работаем, поэтому цель — не смотреть на результат, а смотреть на рост, чтобы понимать, в каком направлении работать дальше. Благодарю своих игроков. Это был наш первый матч после большой нагрузки. Понятно, что определенная усталость есть. У нас были ошибки, но это дает нам возможность прогрессировать.

У Квинси Промеса была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, а на следующей неделе мы начнем работать на втором сборе.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:33
Атака не плохо, защите есть куда расти, а то чем всегда был силён Спартак, серединой, отсутствует напрочь.....
протон
протон
вчера в 19:21
В атаке неплохо для начала.Хлусевич видно есть скорость не боится брать игру на себя.Николссон подвижный,цепляется практически за все мячи,иногда жмот.Ларссон каким был таким и остался.ни рыба ни мясо. центра поля особенно во втором тайме при атаках соперника нет.в защите как всегда стабильно плохо.коля на своем уровне,откровенно слабо сыграл айртон,его возили как хотели в атаку практически не ходил.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
Не вылететь бы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:59
Надеюсь он понял,что это не случайность,а спартаковская классика?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:58
Макаронник плохо представляет, что ждёт его в ближайщем будущем в спартаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:53
Ну или падение...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:46
Давай ставь игру Спартака.... скоро нужно будет доказывать на поле свою состоятельность
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