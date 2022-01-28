Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью в товарищеском матче против «Слована» из Братиславы (2:2).

Сегодня меня в первую очередь интересовало, чтобы все смогли сыграть по 45 минут. Сейчас мы очень много работаем, поэтому цель — не смотреть на результат, а смотреть на рост, чтобы понимать, в каком направлении работать дальше. Благодарю своих игроков. Это был наш первый матч после большой нагрузки. Понятно, что определенная усталость есть. У нас были ошибки, но это дает нам возможность прогрессировать.

У Квинси Промеса была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, а на следующей неделе мы начнем работать на втором сборе.