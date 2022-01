Вингер «Порту» Луис Диас подписал контракт с «Ливерпулем»

Вингер «Порту» перейдёт в «Ливерпуль».

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал фотографию, на которой колумбиец подписывает контракт с «красными» после прохождения первой части медобследования.

Соглашение футболиста будет действовать до 2027 года. «Ливерпуль» заплатит за трансфер игрока 40 млн евро (плюс дополнительные 20 млн евро).