«Ньюкасл» близок к трансферу Бруно

Полузащитник «Лиона» Бруно находится в шаге от перехода в «Ньюкасл».
Утверждается, что 24-летний футбол уже прошел медосмотр для нового клуба. Это произошло в Бразилии.
Сумма сделки составит 40 млн фунтов с учетом возможных бонусов.
Полузащитник «Лиона» Бруно находится в шаге от перехода в «Ньюкасл».
Утверждается, что 24-летний футбол уже прошел медосмотр для нового клуба. Это произошло в Бразилии.
Сумма сделки составит 40 млн фунтов с учетом возможных бонусов.
Отличный трансфер для Ньюкасла.
Отличный трансфер для Ньюкасла.