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«Ньюкасл» близок к трансферу Бруно

сегодня, 09:27

Полузащитник «Лиона» Бруно находится в шаге от перехода в «Ньюкасл».

Утверждается, что 24-летний футбол уже прошел медосмотр для нового клуба. Это произошло в Бразилии.

Сумма сделки составит 40 млн фунтов с учетом возможных бонусов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:31
но где супер-звёзды ?
1 984
1 984 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:17
Могут себе позволить.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:23
Не завышенная ли сумма???
ДСА
ДСА
сегодня в 10:03
Недешевое приобретение Ньюкасла.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:58
Ньюкасл собирает новую команду.
протон
протон
сегодня в 09:30, ред.
Дороговато конечно. Главное чтобы помог Ньюкаслу сохранить прописку в премьер лиге.
Отличный трансфер для Ньюкасла.
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