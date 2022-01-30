«Ньюкасл» близок к трансферу Бруно

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сегодня, 09:27

Полузащитник «Лиона» Бруно находится в шаге от перехода в «Ньюкасл».

Утверждается, что 24-летний футбол уже прошел медосмотр для нового клуба. Это произошло в Бразилии.

Сумма сделки составит 40 млн фунтов с учетом возможных бонусов.