Долгожданный шаг для недооценённого игрока. Идёт к тренеру, который раскрыл его для сборной России

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вчера, 15:55

Осипенко готов к важному вызову.

«Ростов» долго был пиком карьеры для Максима

Это футболист позднего созревания – Максим прошёл всю вертикаль российского футбола. Первые шаги в родном «Иртыше», который пылил во Второй лиге, затем три года в составе «Факела», который не то что за выход в РПЛ боролся – в Первой лиге едва концы с концами сводил и бился за выживание.

Поразительно, но даже в таких условиях на тот момент уже 25-летний центральный защитник обратил на себя внимание «Тамбова». Клуб тогда только выиграл Первую лигу и напрямую отобрался в РПЛ . Этот шаг и стал трамплином для Осипенко. В 25 лет футболист впервые сыграл в элитном дивизионе, причём сходу стал лидером дебютанта лиги. И сразу на футболиста обратил внимание «Ростов».

Всё, что далее происходило с южанами, для Осипенко было впервые. Впервые ему оказалось не нужно бороться за выживание, впервые он играл в составе команды, которая может рассчитывать на место в десятке, впервые замахнулся на медали чемпионата, впервые финишировал в топ-5 РПЛ – чуть поодаль от ЦСКА и «Спартака», выше «Динамо» и «Локомотива». В такой дерзкой, хоть и не большой команде Максим стал полноценным лидером и привлёк интерес грандов. Неудивительно, что их с «Ростовом» история растянулась почти на пять лет. Но рано или поздно всё заканчивается.

Тяжело переживал сорвавшийся трансфер в «Краснодар»

На самом деле, последний сезон Осипенко в «Ростове» не был идиллией, он мог уйти ещё прошлым летом. Тогда на игрока с предложением о трансфере вышел «Краснодар». «Быки» в минувшем сезоне боролись за титул и в итоге финишировали вторыми, так что вполне ожидаемо, что футболист хотел бы туда попасть. При этом ростовчане были другого мнения. Команде, как и Карпину, надоело барахтаться в середине таблицы, в клубе по возможности хотели сохранить лидеров. Тем более продавать отказывались, когда с предложением выходили перед стартом сезона. По слухам, «Ростов» ответил отказом на три предложения «Краснодара», а ведь последние были готовы заплатить вплоть до 8 млн евро.

Ожидаемо, что на этом фоне защитник захандрил – он оказался интересен топ-клубу, претендующему на титул, этот клуб был готов заплатить баснословные деньги, и всё равно «Ростов» не пошёл навстречу. Это обернулось иронией: как раз в этом сезоне «быки» прервали гегемонию «Зенита», а «Ростов» с Осипенко довольствовался местом в топ-10. Футболисту потребовалось время, чтобы оправиться от этого – начало сезона у него не задалось. И хоть в итоге он вернулся в форму, мысли об уходе никуда не делись.

Дважды помог Валерий Карпин

Максим долго шёл к этому моменту. Из клуба Второй лиги он дорос до «тёмной лошадки» РПЛ . Во многом его развитию способствовал Валерий Карпин. Специалист стремится следовать трендам, поэтому сформировал свою футбольную философию и стал потихоньку выстраивать под неё «Ростов». Команда стала больше играть низом, активнее прессинговать, от вратарей и центральных защитников начали требовать точных передач. Так Валерий Георгиевич сделал из Максима элитного защитника по современным канонам — быстрого интеллектуала с культурой паса.

Футболист тяжело принял сорвавшийся трансфер в «Краснодар», но тут ничего не поделать. Ему оставалось надеяться, что следующим летом спрос сохранится. И снова толчок карьере Осипенко может задать Карпин. Весной Валерий Георгиевич покинул «Ростов». Решение давно назревало, в последние месяцы специалист открыто говорил об усталости. Тут и удалённость от семьи, и сложности с логистикой и трудности с тренировочным процессом. В то же время пошли слухи об интересе «Динамо».

К лету, когда Валерий Георгиевич восстановился ментально и физически, пошли предметные разговоры о сотрудничестве с «бело-голубыми». Москвичи к этому моменту признали опыт с Личкой неудачным – чешского менеджера уволили, обязанности тренера исполнял Ролан Гусев. «Динамо» был нужен тренер со сбалансированной системой и опытом в РПЛ , а Карпин хотел снова попробовать свои силы в большой команде – их интересы сошлись. И вот теперь тренер становится трамплином для карьеры Осипенко.

Трансфер Осипенко – лучший пример, чем Карпин полезен «Динамо»

Назначение Карпина изначально оценивается положительно. С чисто спортивной точки зрения, «Динамо» получает специалиста, который куда лучше подходит сложившейся философии клуба. «Динамо» – не команда, которая играет с шашками наголо, как привык Личка. Это атлетичный, физически подготовленный и работоспособный коллектив. Как раз футбол Карпина под эти характеристики подходит лучше всего.

Но главное, что у клуба появляется дополнительный рычаг на рынке. Все помнят, насколько тяжело было «бело-голубым» вести сделки, когда только начиналась история с приостановками контрактов. Сейчас в условиях санкций спонсорам «Динамо» в разы труднее довести деньги до продавцов, переговоры растягиваются, риск умножается.

«Динамо» с Карпиным может пойти по пути «Локомотива» и начать переманивать россиян. Осипенко – отличный кейс в этом плане. Карпин подготовил игрока для топ-клуба – и футболист, желая поработать со знакомым тренером, отдаёт предпочтение «Динамо». А ведь москвичам надо усилить фланги обороны (в «Ростове» есть Вахания) и подыскать качественную альтернативу Тюкавину (Голенков). Связи Карпина вполне могут помочь ускорить формирование костяка.