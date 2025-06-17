Семшов: «Я удивлён назначением Карпина»

Бывший футболист прокомментировал назначение тренера в московское «Динамо».

Честно говоря, когда Валерий Георгиевич ушёл из «Ростова», я думал, что он не будет пока брать какую‑то из наших клубных команд. Много разговоров шло о том, чтобы тренер был освобождён. Немножко так удивило, что он возглавил «Динамо». Но что есть, то есть. Сейчас, наверное, многие игроки будут стремиться в эту команду, чтобы на глазах у главного тренера быть. Когда тренер чаще видит футболиста, сам футболист быстрее привыкает к требованиям тренера, понимает его. И самому тренеру легче взять футболиста, который уже ко всему привык.