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Семшов: «Я удивлён назначением Карпина»

вчера, 08:57

Бывший футболист Игорь Семшов прокомментировал назначение тренера Валерия Карпина в московское «Динамо».

Честно говоря, когда Валерий Георгиевич ушёл из «Ростова», я думал, что он не будет пока брать какую‑то из наших клубных команд. Много разговоров шло о том, чтобы тренер был освобождён. Немножко так удивило, что он возглавил «Динамо». Но что есть, то есть. Сейчас, наверное, многие игроки будут стремиться в эту команду, чтобы на глазах у главного тренера быть. Когда тренер чаще видит футболиста, сам футболист быстрее привыкает к требованиям тренера, понимает его. И самому тренеру легче взять футболиста, который уже ко всему привык.

Валерий Карпин был назначен главным тренером «Динамо» на прошлой неделе.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 13:43
Был один великий тренер, который тренировал Динамо и сборную СССР.
Но это даже не копирование и плагиат, а неудачная пародия.
112910415
112910415
вчера в 12:37
все удивились, потом привыкли ! )
Gotlib
Gotlib
вчера в 11:42
Написано, что будут стремиться. То есть в будущем.
zbv8n2f2txef
zbv8n2f2txef
вчера в 10:55
Многие стремятся в Динамо, а кто?
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:54
У меня был, несколько иной контекст, к известному пользователю, который, вы, с блеском выплатили в комментарий!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:50
Так говорил один мой знакомый прапорщик))) Правда, вместо "ничего" применялось другое слово 😁
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:02
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
sir_Alex
sir_Alex ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 09:57
Ничего не понял, но чувствую, что здОрово! 😉😃😀👍
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 09:43
Ничего не понял по поводу какого - то стремления, ну да ладно. То ли в "Динамо", то ли в сборную. И при чём тут Карпин ? И в какую сборную ? И кто стремится ?
pkxjwjfdacf5
pkxjwjfdacf5 ответ 5nbh2smdtmwn (раскрыть)
вчера в 09:13
Просто большие успехи нашей сборной вскружили ему голову и он решил пойти в народ и совершить подвиг!!!!
hfxn9dj5ze64
hfxn9dj5ze64
вчера в 09:10
Тренер, который нигде и ничего никогда не добился, и в Динамо ничего не добьется.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 09:09
Наверное сам хотел потренировать Динамо!
5nbh2smdtmwn
5nbh2smdtmwn
вчера в 09:06
Ничего удивительного, Карпину нужно осадить Динамо в середину таблицы.
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