«Байер» заплатит «Зениту» 5 млн евро, чтобы заполучить Азмуна этой зимой

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сегодня, 11:01

Форвард «Зенита» близок к переходу в «Байер».

Издание Bild пишет, что сумма сделки составит примерно 5 млн евро. Ранее иранец договорился с немецким клубом о переходе на правах свободного агента, это должно было случиться грядущим летом.