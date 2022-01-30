«Байер» заплатит «Зениту» 5 млн евро, чтобы заполучить Азмуна этой зимой

Форвард «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер».
Издание Bild пишет, что сумма сделки составит примерно 5 млн евро. Ранее иранец договорился с немецким клубом о переходе на правах свободного агента, это должно было случиться грядущим летом.
В текущем сезоне РПЛ Азмун сыграл в 15 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.
Так что, пора ставить иранцу изваяние, благодарить его за игру и благоприятное разрешение событий... Но осадочек у него, наверняка, останется...
Так что, пора ставить иранцу изваяние, благодарить его за игру и благоприятное разрешение событий... Но осадочек у него, наверняка, останется...
Лично меня в этой ситуации напрягают два момента. Всё-таки Азмун ушёл спонтанно, без прощального матча на стадионе.
И ещё - сможет ли Альберто с ходу заменить иранца? впереди ЛЕ, а у нас два новых напа из трёх (это если Дзюба никуда не уйдёт).
Остаётся надеяться на лучшее...
Лично меня в этой ситуации напрягают два момента. Всё-таки Азмун ушёл спонтанно, без прощального матча на стадионе.
И ещё - сможет ли Альберто с ходу заменить иранца? впереди ЛЕ, а у нас два новых напа из трёх (это если Дзюба никуда не уйдёт).
Остаётся надеяться на лучшее...