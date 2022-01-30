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«Байер» заплатит «Зениту» 5 млн евро, чтобы заполучить Азмуна этой зимой

сегодня, 11:01

Форвард «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер».

Издание Bild пишет, что сумма сделки составит примерно 5 млн евро. Ранее иранец договорился с немецким клубом о переходе на правах свободного агента, это должно было случиться грядущим летом.

В текущем сезоне РПЛ Азмун сыграл в 15 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 12:47, ред.
это удар по всем доморощенным аналитикам....ну и кому от этого легче дышаться будет?
112910415
112910415
сегодня в 12:24
и все более-менее довольны !
Futurista
Futurista
сегодня в 12:02
Для облегчения расставания с Азмуном "Фармацевты" отсыпят Зениту "болеутоляющих таблеток" на 5 млн.€...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:00
Вроде бы сериал закончился а тут оказывается есть продолжение.
YyyL
YyyL
сегодня в 11:59
Новость дня: Дзюба собирается этой зимой переходить в Байер
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:57, ред.
При данном исходе завершения сделки обе стороны должны остаться в определенном выигрыше.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:51
Лион в пролете !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:50
С приближением закрытия трансферного окна немцы стали позгворчивее.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:25
артемка Вас спасет!
sv_1969
sv_1969 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
сегодня в 11:23
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 11:23, ред.
    Самоуправство Сердара в итоге пошло на пользу всем. Даже Рубину, который получит один из этих 5 лимонов.
    Лично меня в этой ситуации напрягают два момента. Всё-таки Азмун ушёл спонтанно, без прощального матча на стадионе.
    И ещё - сможет ли Альберто с ходу заменить иранца? впереди ЛЕ, а у нас два новых напа из трёх (это если Дзюба никуда не уйдёт).
    Остаётся надеяться на лучшее...
    y6jtz5vyturp
    y6jtz5vyturp
    сегодня в 11:19
    Это интересный вариант
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 11:18
    Всё же нашли деньги
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 11:17
    - Где срок мотал?
    - В Зените.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 11:16
    Зенит своего добился.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 11:14
    Ну хоть какую-то копеечку получат.
    particular
    particular
    сегодня в 11:13, ред.
    Зениту повезло, что ситуация, благодаря непроизвольным действиям Азмуна, повернулась в нужном направлении... И это не заслуга толпы менагеров...
    Так что, пора ставить иранцу изваяние, благодарить его за игру и благоприятное разрешение событий... Но осадочек у него, наверняка, останется...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 11:12
    Переговоры между Байером и Зенитом по заложнику ситуации Сердара Азмуна.
    Зенит: "Вы хотите видеть иранца живым и здоровым?"
    Байер: "Да, говорите ваши условия, только не трогайте Сердара".
    Зенит:" 5 млн евро в мелких купюрах и вертолёт".
    Байер: "Мы согласны, куда привести деньги".
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:06
    Ну наконец-то силы добра победили Азмуна на волю выпускают !!!)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:05
    Вот и славно!
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