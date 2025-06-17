Идеальный турнир для «Челси». Начали с победы, претендуют на трофей

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вчера, 10:01

Без лишних нервов остановили «Лос-Анджелес».

Идеальный турнир для «Челси»

Возможно, Боэли собирал огромное количество игроков (и продолжает поиски усиления) как раз для такого сезона. «Челси» по ходу кампании играл в чемпионате, Кубке английской лиги и Кубке Англии, плюс Лига конференций. Уже тогда темп был дикий, теперь к числу турниров добавляется Клубный Чемпионат мира (а там есть требование по количеству футболистов основы в заявке). И в такой конфигурации желание «аристократов» привезти как можно больше топ-футболистов обретает смысл.

По ходу сезона Энцо Мареска уже показал, что умеет пользоваться такой широкой обоймой. Под матчи еврокубков и Премьер-Лиги были разные составы, при этом из одного игроки могли перейти в другой, с этим проблем тоже не возникало. Словом, итальянец получил то, о чём другие тренеры мечтают – хорошую скамейку. И грамотно ей распорядился. В Лиге конференций «Челси» был фаворитом и выиграл вполне ожидаемо. В АПЛ в какой-то момент оказался в тройке, но быстро слетел с дистанции. Главное – удалось пробиться в ЛЧ .

Но качества и опыта «синим» не хватило в соревновании с запредельным уровнем сопротивления. В этом плане КЧМ -2025 для них – идеальный турнир. На большей части дистанции соперники будут ниже уровнем, длинная скамейка – идеальный козырь. И к моменту, когда наступит пора играть с грандами, у «Челси» будут отдохнувшие лидеры.

Огромная разница на мяче в первом тайме

Первый тайм – подтверждение разницы в классе. Европейские клубы на порядок сильнее конкурентов с других континентов. «Лос-Анджелес» даже не мог добраться до мяча – преимущество «аристократов» было повсеместным. Лондонцы взвинчивали темп атак, и сразу появлялись свободные зоны. Очагов остроты было сразу несколько.

Наибольшая опасность исходила от фланга Мадуэке и действий Николаса Джексона, плюс заставлял вздрогнуть Коул Палмер. Первый острый эпизод возник, когда Нони полез с мячом в финальную треть. На него начали стягиваться сразу трое, у Джексона появилось пространство. Но удар с разворота не удался.

Показательно, что несмотря на это, первый мяч «аристократы» забили после провала «Лос-Анджелеса» на противоположном фланге. Когда Педру Нету готовился убегать открывать счёт, линия обороны просто посыпалась. Португалец выдержал линию офсайда, убрал опекуна на ложном замахе, сместился на удобную позицию и расстрелял в ближний. На перерыв команды уходили при 1:0, но игровое преимущество лондонцев было куда ощутимее.

Бодрый ответ от «Лос-Анджелеса»

Ясно, что у «Лос-Анджелеса» нет такого качества состава, но после перерыва американцы смогли переломить ход встречи. Команда побежала в атаку – уже на 51-й минуте они сами могли забивать. Тимоти Тилльманн получил мяч в чужой штрафной и быстро покатил на Давида Мартинеса. 19-летний вингер перевёл мяч под рабочую и ударил в дальний. Мяч чуть разминулся со штангой. Этот отрезок активности не повлиял на итоговую оценку для «Челси» от Марески:

Очень хороший результат. Это нормально, что на данном этапе сезона возникают разные ситуации, с которыми приходится справляться. В целом, я думаю, выступление было хорошим.

Не сказать, что во втором тайме «Лос-Анджелес» подмял игру под себя, но матч перестал быть избиением, начался обмен атаками. После этого мог забивать Коул, зато американцы успели отправить Буангу в опасную контратаку. При минимальном разрыве в счёте это задавало нерв – вопрос о победителе был снят лишь в концовке, когда забил Энцо Фернандес.

Обкатка молодого таланта

У «Челси» есть дополнительная мотивация – «аристократы» хотят обкатать новичков. Состав команды уже пополнил Лиам Делап. 22-летний форвард принадлежал «Ипсвичу» и в минувшем чемпионате отметился 12 голами за 37 игр. Для страйкера это был первый полноценный сезон в Премьер-Лиге.

И с «Лос-Анджелесом» молодой нападающий смог качественно заменить Джексона. Главный момент для него наступил в концовке – исполнитель ушёл с острия, поменявшись позициями с Нету, открылся под передачу у правого края штрафной и подал на свободное пространство в центре. Туда забегал Энцо. В итоге именно Лиам ассистировал в моменте с голом, который поставил точку в матче. Мареска после встречи был доволен:

В случае с Лиамом хорошо, что он знает, как мы хотим играть, поэтому процесс адаптации проходит довольно быстро. Кроме того, мы дали шанс Дарио Эссуго, еще одному игроку. Это хорошо для них обоих.

Лондонцы должны выходить на классе

«Челси» уверенно начал Клубный ЧМ , и пока не кажется, что до решающих стадий плей-офф должны возникнуть хоть какие-то проблемы. С «Лос-Анджелесом» риск был в пределах допустимого – в итоге «синие» забрали три очка.

Помимо «Лос-Анджелеса» в квартете с «Челси» «Эсперанс» из Туниса, а также бразильский «Фламенго». Сопротивление навязать смогут только последние – с ними предстоит играть во втором туре. Что касается матча с «Эсперансом», тут всё указывает на то, что лидерам нужно дать отдых. Как именно – заменить раньше или изначально оставить кого-то на скамейке, зависит от требований регламента.