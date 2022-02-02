Ребров назвал главное отличие Ваноли от Витории

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба рассказал о работе с новым главным тренером красно-белых на тренировочном сборе.

Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает. Привлек вот тренера вратарей Кузнецова. Паоло не тот тренер, который приходит и уходит. Он хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы когда придет следующий тренер, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать.

Что подметил в поведении? Очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали.

Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок ― Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

Главное его отличие от Витории? Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Еще подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах.

Это второй Каррера? Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?» Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее.