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Ребров назвал главное отличие Ваноли от Витории

сегодня, 10:33

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артем Ребров рассказал о работе с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли на тренировочном сборе.

Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает. Привлек вот тренера вратарей Кузнецова. Паоло не тот тренер, который приходит и уходит. Он хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы когда придет следующий тренер, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать.

Что подметил в поведении? Очень жесткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали.

Ваноли может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок ― Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

Главное его отличие от Витории? Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Еще подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах.

Это второй Каррера? Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?» Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее.

Ранее о работе под руководством Ваноли высказался форвард «Спартака» Джордан Ларссон.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 12:16
посмотрим на него когда игры начнуться
Loko57
Loko57
сегодня в 12:01
Не рановато ли петь диферамбы!?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:52
Хочется сказать по простому, но получается, как у Ленина на броневике). Короче. Все течет, всё движется).
Мир! Труд! Май! Чтоб качан стоял и деньги были!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:51
Главное не тренер , а игроки Спартака , которые способны слить любого тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:45
Время покажет кто лучше
112910415
112910415
сегодня в 11:44
проще всего судить по результатам
kasyak7
kasyak7
сегодня в 11:43
Неблагодарное это дело сравнение
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:25
К чему эти не корректные сравнения?((
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:21
Так не тусуйся на спартаковских ветках, в чём проблема?
Мы тут сами почитаем, обсудим и поделимся мнением.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:16
Подведём итоги позже...
Jon718875
Jon718875
сегодня в 11:15
Что с РЕБРОВА взять? Он штанги целовал...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:14
Штанголиза очень много на сайте.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:09
Отсутствие буквы Р?
YVG
YVG
сегодня в 11:07
Скоро и Ваноли и технического координатора попрут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:59
Теперь хоть понятно ...в чём обязанности "Технического координатора"...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:55, ред.
"Еще подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах."

Если бы Паоло по приезду сразу дали понять, что он нафиг в команде не нужен (хотя еще до приезда, как только о Витории стало известно, Зарема же сразу написала, что взяли ручного ноунейма), и вообще никого не купили, я бы посмотрел, в чем он бы участвовал))
DXTK
DXTK
сегодня в 10:54, ред.
Да только Витория вышел из ЛЕ с первого места чего в спартаке наверно лет 25 не было, а еще дважды обыграл Наполи, интересно как бы итальянский Ваня он же Ваноли сыграл бы с ними...... А методика управление командой у каждого своя...... посмотрим на нее весной особенно в еврокубке, чемпионат так и так провален для Спартака.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 10:51
Хвалить будете после результата
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:45, ред.
Самое лучшее, что могут сейчас делать игроки и такие как Ребров, так это не сравнивать Виторию и вообще тренеров.
Ну во первых это не уважительно к Витории, а во вторых это больше похоже лизоблюдство к нынешнему штабу.
Завоёвывайте авторитет и уважение игрой и делами, а не лестью начальству в прессе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:40
Тоже самое Ребров будет говорить про следующего тренера после ваноли. Хвалить сегодняшнего начальника по сравнению с предыдущим это " гибкое" поведение
4RT
4RT
сегодня в 10:39
Долго ещё будут этот бред мусолить?
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