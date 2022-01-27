Лесовой: «Получаю удовольствие даже от банальной пробежки с командой»

Полузащитник «Динамо» поделился эмоциями от возвращения в строй после травмы, из-за которой он пропустил полгода.

Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие.

Буду ли теперь чаще улыбаться? Сто процентов! Футбол – это моя жизнь. Теперь буду чаще улыбаться.

Я получал много сообщений и добрых слов от болельщиков. Большое спасибо им за поддержку. Постараюсь своей игрой их отблагодарить!

Какая цель на весеннюю часть сезона? Главная цель – вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые.