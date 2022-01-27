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Лесовой: «Получаю удовольствие даже от банальной пробежки с командой»

сегодня, 08:54

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями от возвращения в строй после травмы, из-за которой он пропустил полгода.

Эмоции только позитивные. Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие.

Буду ли теперь чаще улыбаться? Сто процентов! Футбол – это моя жизнь. Теперь буду чаще улыбаться.

Я получал много сообщений и добрых слов от болельщиков. Большое спасибо им за поддержку. Постараюсь своей игрой их отблагодарить!

Какая цель на весеннюю часть сезона? Главная цель – вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 12:00
Лесовой в хорошем настроении и это радует. Успехов ему.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:39
Хороший позитивный парень!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:48
Настрой мне понравился
ОПС
ОПС
сегодня в 09:37
Конечно соскучился по игре.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:32
Это хорошо но главное чтобы не было рецидива
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:24
Возвращайся и играй ещё лучше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:04
Как мало человеку для счастья надо.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:01
Хорошая команда,хорошая обстановка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
Соскучился парень по футболу...
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