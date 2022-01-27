«Байер» на две недели запретил Азмуну тренироваться

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сегодня, 13:22

«Байер» оценил состояние здоровья форварда «Зенита» , недавно по своей инициативе прошедшего медобследование в леверкузенском клубе.

По информации источника, игроку пришло заключение о том, что по медицинским показаниям ему запрещается тренироваться в течение двух недель.

Ранее «Зенит» не отпустил форварда в сборную Ирана.