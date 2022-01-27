«Байер» на две недели запретил Азмуну тренироваться

«Байер» оценил состояние здоровья форварда «Зенита» Сердара Азмуна, недавно по своей инициативе прошедшего медобследование в леверкузенском клубе.
По информации источника, игроку пришло заключение о том, что по медицинским показаниям ему запрещается тренироваться в течение двух недель.
Ранее «Зенит» не отпустил форварда в сборную Ирана.
>Подписал контракт с Байером
>Сдал положительный тест, потом отрицательный
>Зенит не отпустил в сборную и собрался отправить в дубль
>Байер запретил тренироваться
Нетфликс, НВО, идите отседа, тут сюжеты, каких вы не видали.
>Подписал контракт с Байером
>Сдал положительный тест, потом отрицательный
>Зенит не отпустил в сборную и собрался отправить в дубль
>Байер запретил тренироваться
Нетфликс, НВО, идите отседа, тут сюжеты, каких вы не видали.
В лучшем случае Байер мог выйти на Зенит и предоставить документальное подтверждение обследования и попросить, но не приказывать.
Скорее всего эта просто утка и кто то хочет похайпиться.
В лучшем случае Байер мог выйти на Зенит и предоставить документальное подтверждение обследования и попросить, но не приказывать.
Скорее всего эта просто утка и кто то хочет похайпиться.