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«Байер» на две недели запретил Азмуну тренироваться

сегодня, 13:22

«Байер» оценил состояние здоровья форварда «Зенита» Сердара Азмуна, недавно по своей инициативе прошедшего медобследование в леверкузенском клубе.

По информации источника, игроку пришло заключение о том, что по медицинским показаниям ему запрещается тренироваться в течение двух недель.

Ранее «Зенит» не отпустил форварда в сборную Ирана.

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Все комментарии
Misha78
Misha78 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
сегодня в 16:18
Тот же вопрос сразу возник.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:59
Это все пото тегом Азмун "Начало"
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:28
На сегодняшний день у него контракт с Зенитом. При чём здесь Байер не понятно.
протон
протон
сегодня в 14:24
>Принадлежит Зениту
>Подписал контракт с Байером
>Сдал положительный тест, потом отрицательный
>Зенит не отпустил в сборную и собрался отправить в дубль
>Байер запретил тренироваться

Нетфликс, НВО, идите отседа, тут сюжеты, каких вы не видали.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:21
Уже нет никаких сомнений, что в весенней части, если Азмун задержится, то для "Зенита" он будет полностью бесполезен.
ba4wz5rzrs2x
ba4wz5rzrs2x
сегодня в 14:20
Последнее слово всё равно за Рукакой как самым близким человеком
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:19
на две недели запретил тренироваться и есть
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:17
Что за бред? Если эта информация верна, то Байер накажут по самое не балуй.
В лучшем случае Байер мог выйти на Зенит и предоставить документальное подтверждение обследования и попросить, но не приказывать.
Скорее всего эта просто утка и кто то хочет похайпиться.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:15
Мало им экономических санкций, теперь решили ещё через футбольный клуб надавить на Газпром. )))
SinonSinon
SinonSinon ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 13:53
Не, ну Вы же понимаете, что нужен был громкий заголовок. А по сути: проходит сегодня Юри Альберто медосмотр в Зените и по результатам получает медицинское (!!!) заключение, что необходимо две недели избегать физических нагрузок, то есть не тренироваться (тьфу 3 раза). Повторю - медицинское заключение. Игрок, как пишут, еще на полгода может остаться в Бразилии. Так что бразильские СМИ напишут, что Зенит запретил? Или все-таки по результатам обследования даны рекомендации? Вроде об одном и том же, а восприятие разное
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:44
Сага продолжается!
particular
particular
сегодня в 13:43, ред.
Так бывает, когда обычная ситуация вдруг становится необычной, в силу вредности, неконструктивности и дремучести одной из сторон...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:40
Значит, купят зимой...
112910415
112910415
сегодня в 13:38
обидно, Артём как раз планировал тренировку
beefs
beefs
сегодня в 13:33
ну и дела, Байер запрещает Азмуну тренироваться, гинеры вы слышали, делайте выводы..
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:31
Из России приехал нужен карантин.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:28
Питерцы попросили этот вброс
Cat01
Cat01
сегодня в 13:26
Нужен перерыв
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