Хлусевич: «У Ваноли на тренировках много тактики. Мне нравится»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, чем тренировки главного тренера команды Паоло Ваноли отличаются от занятий с российскими специалистами.
У Ваноли много тактики. Не сказал бы, что занятия под его руководством необычные. У нас две тренировки в день. Первая посвящена физике, вторая – работе с мячом. Вместе с тем итальянец предлагает новые для меня интересные упражнения. Мне нравится.
Ранее сообщалоась, что «Спартак» на 6 дней раньше вышел из отпуска по желанию Ваноли.
Сядешь на скамейку так)." Не сказал бы, что тренировки под его руководством, необычные"..)
Сядешь на скамейку так)." Не сказал бы, что тренировки под его руководством, необычные"..)
Зато по прошествии полугода начинаются конфликты, недовольства, сливы и прочие "радости" для СМИ.
Много тактики, интересные тренировки, открытость тренера, доверие молодежи - ни о чём не говорят. Всё покажет работа в РПЛ. Вот там многие коучи спотыкаются.
Зато по прошествии полугода начинаются конфликты, недовольства, сливы и прочие "радости" для СМИ.
Много тактики, интересные тренировки, открытость тренера, доверие молодежи - ни о чём не говорят. Всё покажет работа в РПЛ. Вот там многие коучи спотыкаются.