Хлусевич: «У Ваноли на тренировках много тактики. Мне нравится»

Полузащитник «Спартака» рассказал, чем тренировки главного тренера команды отличаются от занятий с российскими специалистами.

У Ваноли много тактики. Не сказал бы, что занятия под его руководством необычные. У нас две тренировки в день. Первая посвящена физике, вторая – работе с мячом. Вместе с тем итальянец предлагает новые для меня интересные упражнения. Мне нравится.