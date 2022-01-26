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Хлусевич: «У Ваноли на тренировках много тактики. Мне нравится»

вчера, 16:43

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, чем тренировки главного тренера команды Паоло Ваноли отличаются от занятий с российскими специалистами.

У Ваноли много тактики. Не сказал бы, что занятия под его руководством необычные. У нас две тренировки в день. Первая посвящена физике, вторая – работе с мячом. Вместе с тем итальянец предлагает новые для меня интересные упражнения. Мне нравится.

Ранее сообщалоась, что «Спартак» на 6 дней раньше вышел из отпуска по желанию Ваноли.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:18
А Яхью сказал бы?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 21:23
Мирзову в Спартаке поначалу тоже очень нравилось.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:06
Что же ты так печалишься, вооружись духом и живи оптимизмом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:04
Мог бы хлусевич сказать что либо наоборот, отвечаю, никогда.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:26
Лишь бы от этого был эффект
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:08
Болелам нужны результаты!
1 984
1 984
вчера в 18:43
Больше тактики - меньше бега...
протон
протон
вчера в 18:41
Паши и молчи. Сезон покажет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:59
Попробовал бы он сказать что-то в упрек...
shlomo
shlomo
вчера в 17:57
Посмотрим на результат
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:49, ред.
А этого мало? Смолов, почти тоже сказал про Шварца. На первое время, обоим хватит, а там, надо бы снова продолжить, чтобы в опалу не угодить....
Cat01
Cat01
вчера в 17:40
Тактика это хорошо но игра лучше
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:27
И все что ль!?). А, где лизнуть, похвалить, приукрасить!?)).
Сядешь на скамейку так)." Не сказал бы, что тренировки под его руководством, необычные"..)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:04
Нравится, не нравится - дело второе, главное, чтобы результат был.
makkie
makkie
вчера в 16:53
Поначалу все игроки Спартака хватят нового ГТ.
Зато по прошествии полугода начинаются конфликты, недовольства, сливы и прочие "радости" для СМИ.

Много тактики, интересные тренировки, открытость тренера, доверие молодежи - ни о чём не говорят. Всё покажет работа в РПЛ. Вот там многие коучи спотыкаются.
YVG
YVG
вчера в 16:46
Тактика это тоже хорошо, возможно, с ее помощью удастся покинуть 9-е место.
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