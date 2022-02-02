Игнатьев — о переходе в «Крылья»: «Это шаг вперёд для меня»

Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды.
Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед.
Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.
Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя.
Если посмотреть на клубы Игнатьева Краснодар-Рубин-КС, то любой специалист скажет, что это шаги назад.
Если не получится в КС, а виной могут стать не только футбольные факторы, то куда дальше, какой шаг "вперёд" будет делать Иван? Ещё пару таких шагов можно и в ФНЛ шаг сделать.
Ивану надо поменьше говорить, гулять и пантоваться, а усердно работать и делом доказывать свою состоятельность.
Если посмотреть на клубы Игнатьева Краснодар-Рубин-КС, то любой специалист скажет, что это шаги назад.
Если не получится в КС, а виной могут стать не только футбольные факторы, то куда дальше, какой шаг "вперёд" будет делать Иван? Ещё пару таких шагов можно и в ФНЛ шаг сделать.
Ивану надо поменьше говорить, гулять и пантоваться, а усердно работать и делом доказывать свою состоятельность.