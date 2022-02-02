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Игнатьев — о переходе в «Крылья»: «Это шаг вперёд для меня»

сегодня, 12:49

Нападающий Иван Игнатьев прокомментировал свой переход из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды.

Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед.

Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич [Осинькин]. Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 15:02
Самарские бармены смеются над этими "шагами вперед"
311
311
сегодня в 14:52
Какая-то лунная походка выходит!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:22
Хорошо, что шаг вперед, а то до этого лунной походкой откатывался в забвение.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:55
Удачи в Самаре.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:48
Да уж , это твой шанс , пока не спился в Казани !
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 13:47
"Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя". Что-то еще осталось? Чувак - ты уже про.рал всё. Целуй ноги тем, кто в тебя еще верит. И с торчками больше не туси.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:33
Крылья нынче посильнее Рубина выглядят.
swed27
swed27
сегодня в 13:28
Шагай пока шагается
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:11
Игнатьев: "Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперед".

Если посмотреть на клубы Игнатьева Краснодар-Рубин-КС, то любой специалист скажет, что это шаги назад.
Если не получится в КС, а виной могут стать не только футбольные факторы, то куда дальше, какой шаг "вперёд" будет делать Иван? Ещё пару таких шагов можно и в ФНЛ шаг сделать.
Ивану надо поменьше говорить, гулять и пантоваться, а усердно работать и делом доказывать свою состоятельность.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:10
Очень хочется в это верить. Посмотрим.
beefs
beefs
сегодня в 13:06
в свое время Осинькин его тренировал в молодежной команде Краснодара, может что то и получиться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:58
А как потом назад-то возвращаться?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:55
Все они обещают.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 12:54
Если дурить не будешь, то возможно все получится
shlomo
shlomo
сегодня в 12:49
Постарайся воспользоваться этим шансом
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